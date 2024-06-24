RT узнал подробности о предполагаемом террористе из Дербента Кагирове

Гаджимурад Кагиров, который, возможно, был среди тех, кто совершил теракт в Дагестане, ранее был приговорен к штрафу за агрессивное поведение.

По данным RT, Кагирова привлекали к ответственности в 2021 году. 12 июня того года около ресторана он находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на просьбы полиции.

Из материала дела следует, что Кагиров матерился, отказывался показать паспорт и проехать в участок. Также он хватал полицейских за форму.

Суд признал его виновным и назначил штраф. При этом не уточняется, выплатил ли Кагиров его.

Ранее в этот день сообщалось, что один из террористов, ликвидированных в Дербенте, — 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров.

23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия. Также был обстрелян пост ДПС в Махачкале. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В республике ввели режим контртеррористической операции, 24 июня он был завершен.

В результате терактов погибли 19 человек, из которых 15 — сотрудники правоохранительных органов, сообщает 360.ru. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением, сообщается на сайте kp.ru. Всего были нейтрализованы пятеро боевиков в Дагестане: в Дербенте двое, в Махачкале — трое. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.