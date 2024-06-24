Белый дом поддерживает киевский режим в преступлениях, включая удары по мирному гражданскому населению, но американской стороне не уйти от ответственности. Об этом заявил 23 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя отсутствие реакции властей США на удар ракетами АТACMS по мирным гражданам в Севастополе.

«Белый дом демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Власти встали на сторону международного терроризма. Потворствуют ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям Вооруженных сил Украины», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства.

Посол подчеркнул, что «украинские боевики не погнушались даже убить женщин и детей в чтимый всеми христианский праздник».

«Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей», — отметил дипломат.

Антонов выразил соболезнования близким и родным погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Российский дипломат уверен, что релевантный ответ боевики «получат на фронте и не только на нем».

ВСУ днем в воскресенье, 23 июня, нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS производства США. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. Согласно последним данным, пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо, в их числе двое детей.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся там возложили на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также на киевский режим.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что пострадавшие из числа несовершеннолетних будут направлены в больницы Москвы, борт из столицы уже в пути. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования. Кроме того, даны все необходимые распоряжения. Бригада медицинских специалистов из Москвы прибыла в Севастополь по поручению президента России Владимира Путина, добавил Развожаев.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы.

В свою очередь, Пентагон отказался комментировать обстрел Севастополя украинскими боевиками посредством американских ракет ATACMS, отметив, что им «нечего сказать».

Американский журналист Джексон Хинкл назвал наведение ракет США для удара по Севастополю актом войны. А бывший офицер американской армии, политолог Скотт Беннетт подчеркнул, что ответственен за данное преступление Вашингтон, а американские власти являются «добровольными участниками этих продолжающихся военных преступлений», продолжая поставлять Украине ракеты для подобных атак. Кроме того, ирландский журналист Чей Боуз считает, что США следует примерить на себя ситуацию с обстрелом ВСУ мирных жителей.

Также немецкий журналист и политический деятель Кристоф Херстль высказался об атаке на Севастополь. Он считает, что Украина четко пересекает красную линию, убивая детей на пляже Крыма.

Боевики ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.