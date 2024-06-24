США следует примерить на себя ситуацию с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя американскими ракетами ATACMS. Такое заявление 23 июня сделал ирландский журналист Чей Боуз.

«Что бы сделали США, если российская ракета, несущая смертоносные кассетные боеприпасы, управляемая российским разведывательным дроном с использованием российских спутников и материально-технической поддержки, разнесла воскресным днем толпу американцев на пляже во Флориде, целясь в невинных женщин и детей и убивая их?» — написал журналист в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в Пентагоне отказались комментировать удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами ATACMS, отметив, что им «нечего сказать».

ВСУ днем в воскресенье, 23 июня, нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS производства США. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. Согласно последним данным, пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо, в их числе двое детей.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся там возложили на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также на киевский режим.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что пострадавшие из числа несовершеннолетних будут направлены в больницы Москвы, борт из столицы уже в пути. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования. Кроме того, даны все необходимые распоряжения. Бригада медицинских специалистов из Москвы прибыла в Севастополь по поручению президента России Владимира Путина, добавил Развожаев.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы.

В свою очередь, американский журналист Джексон Хинкл назвал наведение ракет США для удара по Севастополю актом войны. А бывший офицер американской армии, политолог Скотт Беннетт подчеркнул, что ответственен за данное преступление Вашингтон, а американские власти являются «добровольными участниками этих продолжающихся военных преступлений», продолжая поставлять Украине ракеты для подобных атак.

Также немецкий журналист и политический деятель Кристоф Херстль высказался об атаке на Севастополь. Он считает, что Украина четко пересекает красную линию, убивая детей на пляже Крыма.

Боевики ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.