В Дагестане объявлен трехдневный траур в связи с нападением боевиков в Махачкале и Дербенте. Об этом 24 июня сообщается в Telegram-канале администрации главы республики Сергея Меликова.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июня неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после они скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС. Для поимки преступников глава Дагестана Сергей Меликов объявил план «Перехват». Также было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Помимо этого, в республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Позднее корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщал о бое на территории церкви в Махачкале. При этом в самой церкви в целях безопасности укрывалось 19 человек. По словам Магомедова, правоохранительные органы вели штурм боевиков. Спустя некоторое время зампред Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что нападавшие могли проникнуть на территорию церкви через забор.

К настоящему моменту в Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. По последним данным, при терактах погибли 15 сотрудников полиции, также есть жертвы среди мирного населения.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о нейтрализации пяти боевиков в Дагестане: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое боевиков. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте. Также в Дагестане открыли горячую линию по оказанию помощи пострадавшим. Кроме того, в городе до особого распоряжения отменили все развлекательные мероприятия. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением боевиков.