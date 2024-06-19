СК: обвиняемые в массовом отравлении пытались уничтожить продукцию и скрыться

Фигуранты дела о массовом отравлении едой из сервиса доставки пытались уничтожить продукцию, а один из них попытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Об этом 19 июня заявила следователь в Замоскворецком суде Москвы.

По ее словам, сбежать пытался повар компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов. Он, в свою очередь, заявил, что не был намерен скрываться, просто работодатель отпустил его на время домой.

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение в отношении Норматова, мужчина пробудет под стражей до 15 августа.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее в этот день ходатайства об избрании данной меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении поступили в суд. Следствие требовало арестовать Норматова, а также руководителя «Савон-К» Владимира Шина, гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина и руководителя отдела качества этой организации Елену Машкову.

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи провели обыски на складах, где хранилась некачественная продукция. Кроме того, глава «Савон-К» обвиняется в организации незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1) — он оформил нелегальную регистрацию нескольким иностранным гражданам, чтобы оптимизировать свой бизнес.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и «Савон-К» приостановили.

Общее число людей с подозрением на ботулизм, по последним данным, в Москве составляет 149 человек, в Московской области — 20, в Нижегородской области — 17, в Казани — 14. У некоторых из них ботулизм подтвердился. Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по Москве выявили у 17 человек симптомы ботулизма в результате обзвона более 900 человек.