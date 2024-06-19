Из больницы в Нижнем Новгороде выписан первый заболевший ботулизмом

Первый пациент с ботулизмом выписан из больницы в Нижнем Новгороде, по области в стационарах лечатся еще 16. Об этом 19 июня сообщили в региональном минздраве.

Таким образом, всего в Нижегородской области с признаками заболевания были госпитализированы 17 человек. Ранее сообщалось о 16 заболевших, шесть из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«По состоянию на 16:00 <...> один человек выписан из медучреждения для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 16 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что в числе пациентов стационара один подросток 17 лет.

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Кроме того, были выявлены случаи отравлений и заражения ботулизмом в Московской и Нижегородской областях, а также в Казани. Следователи провели обыски на складах, где хранилась некачественная продукция.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.

Гендиректор и руководитель отдела качества «Локалкитчен», а также фактический глава «Савон-К» задержаны. 19 июня в Следственном комитете России (СК) РФ сообщили о задержании четвертого подозреваемого — повара «Савон-К». Этим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Одного из них, гражданина Таджикистана повара Карима Норматова, суд арестовал до 15 августа.

Кроме того, глава «Савон-К» обвиняется в организации незаконной миграции (п.«б» ч.2 ст.322.1) — он оформил нелегальную регистрацию нескольким иностранным гражданам, чтобы оптимизировать свой бизнес.