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В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Четвертый фигурант дела о массовом отравлении людей в Москве и других регионах, повар компании-производителя фасоли, был задержан в столице. Об этом 19 июня сообщает Следственный комитет России.

Правоохранители задержали повара ООО «Савон-К», гражданина Таджикистана Карима Норматова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следствие установило, что мужчина по указанию руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина готовил фасоль и расфасовывал ее в вакуумную упаковку с нарушением требований безопасности с целью хранения и перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

С фигурантом проведены следственные действия.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании всем четверым фигурантам уголовного дела меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Токсичное потребление: как производилась вызвавшая вспышку ботулизма еда
Что корреспонденты «Известий» увидели в цехах предприятия «Савон-К», выпускавшего отравленную фасоль

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи провели обыски на складах, где хранилась некачественная продукция.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.

Общее число людей с подозрением на ботулизм, по последним данным, составляет 197 человек: в Москве — 149, в Московской области — 20 и по 14 — в Казани и Нижнем Новгороде. У некоторых из них ботулизм подтвердился. Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по Москве выявили у 17 человек симптомы ботулизма в результате обзвона более 900 человек.

Гендиректор «Локалкитчен», руководитель отдела качества этой же фирмы, а также фактический глава предприятия — производителя фасоли «Савон-К» задержаны. Они также стали фигурантами дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»), — задержанные оформили нелегальную регистрацию нескольким иностранным гражданам, чтобы оптимизировать бизнес.

Позднее сообщалось, что фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей вызвавшей ботулизм продукции в ряде регионов РФ и изъял более 172 т. Там отметили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль. По данным ведомства, предприятие, изготавливающее полуфабрикат для салатов, расположено в промышленной зоне рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях.

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