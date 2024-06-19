Перу импортирует всё больше удобрений и лекарств из РФ
Импорт удобрений и лекарств из РФ в Перу возрастает, об этом сообщил посол республики в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. Российские высокотехнологичные компании успешно осваивают рынок дружественных стран, передает телеканал «Известия». Республика покупает в России пестициды, некоторые минералы, химические продукты, медицинские препараты и машины. Власти Перу нацелены увеличить объем экспорта какао и кофе в РФ. Также посол заявил, что республика лидировала по поставкам авокадо в этом году.
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