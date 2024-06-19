В конгрессе США выступили против помощи Израилю

Ряд членов палаты представителей США призвали отменить выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед конгрессом во время его визита в Штаты и прекратить оказывать помощь Тель-Авиву. Об этом 18 июня сообщил телеканал Fox News.

«Этот человек не должен выступать перед конгрессом. Он военный преступник. И он, конечно, не уважает законы США, которые явно предназначены для того, чтобы не допустить, чтобы американское оружие способствовало нарушениям прав человека. Его приглашение следует отозвать», — приводит телеканал слова члена палаты представителей Александрии Окасио-Кортес.

Отмечается, что визит Нетаньяху в Штаты вызвал множество споров среди политиков. Многие из них считают, что Вашингтон должен прекратить как-либо поддерживать Тель-Авив.

Премьер-министр Израиля выступит на совместном заседании конгресса США 24 июля. Еще в конце мая лидеры палаты представителей и сената пригласили Нетаньяху на совместное заседание. Они объяснили, что это было сделано, для того чтобы укрепить отношения между странами и подчеркнуть солидарность Вашингтона с Тель-Авивом.

В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху. Суд обвиняет его в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории Палестины с 8 октября 2023 года. Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.

Президента США Джо Байдена возмутило это требование. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен указал, что решение МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня» и освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.