Два человека пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

Два человека пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области. Об этом в среду, 19 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Пострадали двое мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

По данным главы Белгородской области, ранения получили мужчина и женщина. Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины, женщина обратилась в травмпункт самостоятельно. Им обоим оказывается вся необходимая медпомощь.

Также в результате атаки повреждены 15 частных домовладений и многоквартирный дом. В них выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.

Кроме того, осколки посекли десять автомобилей, повреждена линия электропередачи. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в среду средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Попытки атак киевского режима были пресечены около 17:00 мск, 13:30 мск и 11:40 мск.

До этого, 14 июня, ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино, в итоге обрушился подъезд многоквартирного дома. В результате случившегося пять человек погибли, шесть человек пострадали. Работы по разбору завалов были завершены к утру 15 июня. По предварительному заключению экспертизы, поврежденная часть дома не подлежит восстановлению.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.