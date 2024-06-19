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Эндокринолог рассказала, как обезопасить детей от диабета в будущем

Врач Хайкина: не допускайте ожирения у детей, чтобы избежать диабета II типа
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Фото: Global Look Press/Jeremy Maude
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Диабет является заболеванием, при котором уровень сахара в крови становится высоким. Болезнь опасна осложнениями и встречается как у взрослых, так и у детей. Как обезопасить ребенка от развития диабета, рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина в среду, 19 июня, «Газете.Ru».

Врач пояснила, что разновидностей диабета достаточно много, однако основных типов этого заболевания встречается два. Это диабет I типа и диабет II типа. При них сахар крови может подниматься до очень высоких значений.

«Диабет I типа, как правило, развивается в детстве или молодом возрасте и связан с неспособностью организма вырабатывать инсулин. Диабет II типа чаще встречается у взрослых и связан с плохим реагированием организма на инсулин или его недостаточным производством», — рассказала специалист. По ее словам, при этом диабет II типа «молодеет» и всё чаще наблюдается у подростков.

Симптомами болезни является частое мочеиспускание, постоянное чувство жажды, повышенный аппетит, а также потеря веса без явной причины, усталость и затуманенное зрение.

«Диабет опасен своими осложнениями. Он может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, повреждению нервов (нейропатия), почечной недостаточности, повреждению зрения и даже ампутации конечностей», — отметила Хайкина.

Однако, по ее словам, это может произойти только в тех случаях, когда человек не контролирует уровень сахара в крови. При этом специалист отметила, что предупредить развитие у ребенка диабета I типа нельзя. Но, чтобы не допустить прогрессирования заболевания, нужно своевременно распознать симптомы, свидетельствующие о диабете, и регулярно посещать врачей. Диабет II типа связан с генетическими факторами, а также с образом жизни, включая избыточный вес и недостаточную физическую активность. Поэтому предотвратить развитие этого заболевания можно, указала врач.

Чтобы защитить детей от этого заболевания, она дала родителям несколько рекомендаций. Во-первых, ребенку нужно соблюдать правильное питание. Для этого ему нужно обеспечить сбалансированное питание, включающее много овощей, фруктов, цельных зерен и нежирных белков. Ограничьте потребление сахара и быстрых углеводов.

Кроме того, важным фактором является регулярная физическая активность и в целом соблюдение здорового образа жизни. Помимо этого, необходимо регулярно посещать врача для того, чтобы следить за здоровьем ребенка и своевременного выявлять возможные проблемы.

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В этот же день врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что постоянная жажда может указывать на эндокринологические проблемы. Также повышенной жаждой и потерей большого количества жидкости может сопровождаться патология почек. Еще стремление выпивать большее количество воды связано в том числе с гипертиреозом и гиперпаратиреозом. При этом специалист отметила, что вода регулярно должна поступать в организм, поддерживая активность внутренних процессов и состояние тела — кожи, волос, тканей, мышечной массы.

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