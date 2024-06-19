Количество мест для обучения пилотов украинской армии управлению истребителями F-16 может быть увеличено за счет появления новых площадок в странах Европы. Такое заявление 18 июня в ходе брифинга сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Обучение пилотов ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на истребителях F-16 проводится как в американском штате Аризона, так и в Дании. Есть возможность провести дополнительное обучение в других местах, которые, как вы знаете, готовятся в Европе», — сказал он.

Райдер отметил, что данная программа рассчитана на длительный срок. Однако он не стал отвечать на вопрос о количестве завершивших подготовку украинских пилотов к моменту начала передачи Киеву истребителей F-16. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что этот вопрос лучше задать властям Украины.

Ранее в этот же день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что обучение пилотов управлению американскими истребителями F-16 является очень долгим процессом, который может занимать от года и больше. Он предположил, что у украинских специалистов могла возникнуть проблема со знанием английского языка, в частности военно-технического английского.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил что Киев ожидает поставок истребителей F-16 в ближайшее время. Количество и конкретные даты поставок самолетов он не уточнил.

При этом 14 июня военный эксперт, политолог Вадим Мингалев указал на ряд проблем с подготовкой украинских пилотов для F-16. По его словам, эти самолеты очень прихотливы, для них нужна абсолютно гладкая поверхность асфальта, оборудованные аэродромы базирования. Кроме того, для обслуживания техники нужен профессиональный технический персонал, а его на Украине не хватает, добавил он.

Президент России Владимир Путин еще в марте заявлял, что поставка F-16 на Украину не поменяет положения дел на поле боя. Эти истребители также будут законной целью для РФ, если их станут запускать из третьих стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.