Силы ПВО РФ за ночь уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами
За минувшую ночь над территориями Ярославской и Владимирской областей средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом 13 июня сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области», ― сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Накануне Минобороны сообщило, что Белгородская область подвергалась попыткам атаки дронов три раза в течение дня: они были пресечены около 12:30, 19:20 и 22:00.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.