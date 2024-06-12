Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Над Белгородской областью в среду, 12 июня, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.
«Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Это не первый украинский беспилотник, уничтоженный в Белгородской области 12 июня. Ранее в этот день попытка атаки также была отражена около 12:30 мск и около 19:20 мск.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.