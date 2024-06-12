Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО в среду, 12 июня, уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Это не первый украинский беспилотник, уничтоженный в Белгородской области 12 июня. Ранее в этот день попытка атаки также была отражена около 12:30 мск.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.