Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 12 июня сообщили в Минобороны России.

«Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Накануне беспилотники над регионом были сбиты около 19:40, 14:20, а также в 11:25, 11:10 и 10:30 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.