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В США правозащитники намерены оспорить в суде новые правила предоставления убежища

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Американский союз гражданских свобод (ACLU), Техасский проект гражданских прав и другие организации по защите гражданских прав подали иск, оспаривающий указ президента США Джо Байдена, ужесточающий миграционную политику. Об этом в среду, 12 июня, сообщает телеканал АВС News.

В качестве истцов указаны две базирующиеся в Техасе организации по защите гражданских прав: Центр защиты иммигрантов Лас-Америки и Центр образования и юридических услуг для беженцев и иммигрантов (RAICES). В качестве ответчиков числятся министерство внутренней безопасности США, Служба гражданства и иммиграции США и др.

Согласно новому временному правилу, указ о котором был опубликован 4 июня, администрация президента США может запретить доступ к предоставлению убежища, если число встреч с мигрантами на границе достигнет около 2,5 тыс. или более за неделю.

«Этот запрет вопиющим образом попирает национальное законодательство о предоставлении убежища. Запрет на предоставление убежища является абсолютно незаконным, как и тогда, когда администрация Трампа попыталась его применить. <...> Этот закон не удержит отчаявшихся мигрантов от поиска защиты здесь, а просто поставит под угрозу жизни», — заявил адвокат ACLU Ли Гелернт.

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Ранее, 23 мая, сообщалось, что законопроект об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошел голосование в сенате конгресса, поскольку почти все республиканцы высказались против. Сенатор Джон Тестер назвал намерения ужесточить закон о предоставлении убежища провальными. Тогда Байден обвинил их в равнодушии к вопросу о защите границ.

В январе разгорелся конфликт между федеральными властями США в Вашингтоне и администрацией штата Техас, который находится на юге страны. Тогда национальная гвардия региона запретила агентам федеральной пограничной службы доступ к участку на границе с Мексикой, а именно к парку Шелби в Игл-Пасс.

Затем Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, поставленную местной администрацией на границе. Однако губернатора Техаса Грега Эбботта поддержали 25 коллег из других штатов. Они обвинили Джо Байдена в отказе защищать страну от нелегальной миграции с юга.

Ранее, 20 февраля, телеканал Fox News сообщил, что за период правления Байдена на территорию США проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов. Авторы статьи подсчитали: если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в страну при нынешнем президенте, собрались вместе, они смогли бы основать город, второй по величине во всей стране после Нью-Йорка.

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