Почти 100 человек пострадали во время протестов в Армении
Во время протестов в Армении за медицинской помощью обратились почти 100 человек. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил минздрав страны.
«В результате событий на проспекте Баграмяна за медицинской помощью обратились 98 гражданских лиц и полицейских», — цитирует сообщение министерства портал News.am.
Отмечается, что из них 66 человек выписаны после получения необходимой медицинской помощи. Еще 32 пациента продолжают получать лечение — у них диагностированы травмы легкой и средней степени тяжести.
Информации о погибших нет.
Ранее, 12 июня, во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади перед парламентом собралась толпа протестующих, которые призывали к его отставке. В МВД Армении сообщили, что полиция задержала 42 демонстранта. Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.
Позже полиция Армении сообщила о 98 задержанных участниках акции протеста у парламента страны в Ереване.
Протесты в Армении проходят с середины апреля. Они начались в Тавушской области, часть которой была затронута делимитацией с Азербайджаном: четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Тогда же жители региона перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галстанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.
Сам премьер еще в мае назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы.