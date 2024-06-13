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Почти 100 человек пострадали во время протестов в Армении

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Фото: REUTERS/Hayk Baghdasaryan
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Во время протестов в Армении за медицинской помощью обратились почти 100 человек. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил минздрав страны.

«В результате событий на проспекте Баграмяна за медицинской помощью обратились 98 гражданских лиц и полицейских», — цитирует сообщение министерства портал News.am.

Отмечается, что из них 66 человек выписаны после получения необходимой медицинской помощи. Еще 32 пациента продолжают получать лечение — у них диагностированы травмы легкой и средней степени тяжести.

Информации о погибших нет.

Протестующие в Армении снова требуют отставки премьер-министра Пашиняна. Что это означает

Ранее, 12 июня, во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади перед парламентом собралась толпа протестующих, которые призывали к его отставке. В МВД Армении сообщили, что полиция задержала 42 демонстранта. Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.

Позже полиция Армении сообщила о 98 задержанных участниках акции протеста у парламента страны в Ереване.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Они начались в Тавушской области, часть которой была затронута делимитацией с Азербайджаном: четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Тогда же жители региона перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галстанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.

Сам премьер еще в мае назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы.

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