Полиция Армении задержала около 100 участников акции протеста у здания парламента

Полиция Армении 12 июня задержала 98 участников акции протеста у парламента страны в Ереване, о чем сообщил начальник отдела по связям с общественностью и информации полиции Зарзанд Габриелян.

«Их задержали по статье 182 КоАП (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции, наказывается штрафом в размере 50-кратного размера минимальной зарплаты)», — сообщил он порталу «Армения Today».

В аккаунте полиции в соцсети появился призыв к гражданам воздерживаться от противоправных действий и не провоцировать конфликты.

«Некоторые участники акции, происходившей на пересечении проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна, бросали в полицейских бутылки, при попытке прорваться через стену полиции отобрали у полицейских каски и дубинки», — сообщили правоохранители на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ).

Вечером среды полиции пришлось применять светошумовые гранаты против протестующих. Крое того, минздрав Армении заявил о 55 пострадавших в результате стычек демонстрантов с полицией.

«В результате событий на проспекте Баграмяна за медицинской помощью обратились 55 мирных жителей и полицейских. Они получают необходимую медицинскую помощь. Прооперирован пациент с травмой запястья. Других серьезно пострадавших нет», — сказано в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ).

12 июня во время выступления Пашиняна на площади перед парламентом собралась толпа протестующих, которые призывали к отставке премьер-министра. В МВД Армении сообщили, что полиция задержала 42 демонстранта. Между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Они начались в Тавушской области, часть которой была затронута делимитацией с Азербайджаном — четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Тогда же жители региона перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галстанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.