Эксперт оценил последствия введения санкций против Мосбиржи

В результате введения западных рестрикций в отношении Московской биржи торги российскими ценными бумагами останутся в прежнем виде, однако прекращение проведения торгов долларом и евро может привести к повышенной волатильности валютных курсов. Об этом 13 июня заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко.

Эксперт предположил, что сделки по доллару и евро переместятся на внебиржевой рынок.

«В моменте, конечно, может быть повышенная волатильность, в особенности валютных курсов. <…> Вероятно, они [торги] уже в банках меняются. Некоторые банки пользуются ситуацией и устанавливают слишком большие спреды, но в течение нескольких дней мы увидим, что ситуация стабилизируется в той или иной степени», ― рассказал собеседник «Известий».

Диденко подчеркнул, что российская национальная валюта вне зависимости от условий продолжит находиться под давлением.

Ранее в этот день США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. Под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, а также «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и другие.

В связи с этим Московская биржа выступила с заявлением, что с 13 июня прекратит проводить торги долларом и евро из-за санкций.

В ответ на введенные санкции Центробанк РФ заявил, что россияне и российские компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, несмотря на очередные ограничения США.

Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.