Освобожденный из плена ХАМАС россиянин рассказал о своем состоянии

Освобожденный из плена палестинского радикального движения ХАМАС Андрей Козлов чувствует себя расслабленно. Об этом 12 июня он рассказал «Известиям».

«Сегодня я впервые могу сказать, что чувствую себя расслабленно и отдохнувшим. <...> Я сейчас хочу пойти искупаться в бассейне. Хочу насладиться возможностью выбирать», — отметил он.

Поделился эмоциями с «Известиями» и его отец Михаил Козлов.

«Он чувствует себя хорошо, что удивительно, потому что сложно предполагать, что человек, который провел в Газе, будучи заложником, восемь месяцев практически в одной комнате, сохранил все свои эмоциональные и физические способности», — отметил Козлов.

По его словам, сын вернулся практически таким же, каким его знали. Также мужчина рассказал, что момент встречи был очень эмоциональным и трогательным, который запомнится на всю жизнь.

Отец освобожденного из плена россиянина заключил, что увидеть сына было очень радостно и волнительно после восьми месяцев, когда семья ничего не знала о его состоянии.

8 июня Армия обороны Израиля освободила в секторе Газа четырех заложников, в числе которых был россиянин Андрей Козлов. На опубликованных кадрах видно, как военные пытаются попасть в один из домов, где и обнаружили заложников. На видеозаписи слышно, как израильские бойцы зовут его по имени.

12 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что в ХАМАС пообещали освободить двух российских граждан, оставшихся в заложниках в секторе Газа, при прекращение огня. По словам дипломата, Москва рассчитывает на освобождение россиян из плена, даже если будет «хотя бы затишье».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.