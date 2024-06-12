Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Политика
Путин назвал задачей государства поддержку верящих в будущее РФ людей
Мир
Орбан заявил о гарантиях от НАТО о добровольном участии в акциях вне альянса
Мир
Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
Армия
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Общество
Ректор МГУ Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
Спорт
В Казани стартуют Игры БРИКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки
Мир
Uniper объявила о расторжении контрактов с «Газпром экспортом» на поставку газа
Происшествия
Во Владимирской области молния убила подростка
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали восемь человек
Мир
Индия примет участие в саммите по Украине «на соответствующем уровне»
Мир
МИД РФ назвал уткой сообщения о якобы восстановлении дипотношений с Грузией
Армия
ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и пункту дислокации наемников
Сюжет:

Освобожденный из плена ХАМАС россиянин рассказал о своем состоянии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобожденный из плена палестинского радикального движения ХАМАС Андрей Козлов чувствует себя расслабленно. Об этом 12 июня он рассказал «Известиям».

«Сегодня я впервые могу сказать, что чувствую себя расслабленно и отдохнувшим. <...> Я сейчас хочу пойти искупаться в бассейне. Хочу насладиться возможностью выбирать», — отметил он.

Поделился эмоциями с «Известиями» и его отец Михаил Козлов.

«Он чувствует себя хорошо, что удивительно, потому что сложно предполагать, что человек, который провел в Газе, будучи заложником, восемь месяцев практически в одной комнате, сохранил все свои эмоциональные и физические способности», — отметил Козлов.

По его словам, сын вернулся практически таким же, каким его знали. Также мужчина рассказал, что момент встречи был очень эмоциональным и трогательным, который запомнится на всю жизнь.

Отец освобожденного из плена россиянина заключил, что увидеть сына было очень радостно и волнительно после восьми месяцев, когда семья ничего не знала о его состоянии.

Пытательный срок: чего добились Израиль и ХАМАС за полгода войны
Как атака палестинского движения спровоцировала конфликты по всему Ближнему Востоку и есть ли шанс на мир

8 июня Армия обороны Израиля освободила в секторе Газа четырех заложников, в числе которых был россиянин Андрей Козлов. На опубликованных кадрах видно, как военные пытаются попасть в один из домов, где и обнаружили заложников. На видеозаписи слышно, как израильские бойцы зовут его по имени.

12 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что в ХАМАС пообещали освободить двух российских граждан, оставшихся в заложниках в секторе Газа, при прекращение огня. По словам дипломата, Москва рассчитывает на освобождение россиян из плена, даже если будет «хотя бы затишье».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024