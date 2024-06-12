В МИД РФ сообщили об обещании ХАМАС освободить оставшихся в плену двух россиян

В палестинском радикальном движении ХАМАС пообещали освободить двух российских граждан, оставшихся в заложниках в секторе Газа, при прекращение огня. Об этом в среду, 12 июня, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«У нас остались Лобанов и Труфанов — два заложника из числа российских граждан. Мы эти вопросы ставили очень активно, энергично перед хамасовцами с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан <...> Они нам всегда это обещали и подтверждали готовность это сделать, но для этого физически нужно прекращения огня хотя бы на какое-то время», — цитирует Богданова «РИА Новости».

По словам дипломата, Москва рассчитывает на освобождение россиян из плена, даже если будет «хотя бы затишье». Богданов уточнил, что говорил с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком по телефону, они обсудили вопрос о пленных.

8 июня Армия обороны Израиля освободила в секторе Газа четырех заложников, в числе которых был россиянин Андрей Козлов. В плену они провели восемь месяцев.

За день до этого, 7 июня, глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем. Он напомнил о необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа, также министры обсудили возвращение россиян, которых ХАМАС удерживает как заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 июня заявил о готовности временно приостановить операцию в Газе, чтобы освободить удерживаемых в регионе заложников. Он отметил, что операция не будет прекращена до тех пор, пока не будет уничтожен «военный и правительственный потенциал» палестинского движения ХАМАС, а заложники не будут освобождены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.