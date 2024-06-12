Медведев поздравил с Днем России картой с Украиной в составе РФ
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с государственным праздником Дня России 12 июня, опубликовал анимированную открытку с картой РФ, в состав которой включена территория Украины.
Когда карта разворачивается, границы России постепенно заполняют цвета развевающегося государственного флага. Триколор начинает окрашивать территорию РФ, начиная с Курильских островов на востоке и доходит до западных границ.
Кроме того, цвета флага РФ также закрашивают и территорию Украины, как бы объединяя ее с Россией. Как восточные области страны — Сумскую, Харьковскую и Полтавскую, далее — Киев, так и западные регионы — Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую область и другие.
Ранее 12 июня президент РФ Владимир Путин, поздравляя с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в день государственного праздника написала в своем блоге, что Россия является одной из немногих стран, кто олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада. По мнению спикера Совфеда, Россия успешно решает значимые для всего международного сообщества задачи, подтверждением чему является новая геополитическая реальность.
Также сообщалось, что активисты регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в честь Дня России растянули государственный флаг размером 20×30 м на фасаде Дома молодежи в административном центре Луганской Народной Республики (ЛНР). «Известия» показали кадры мероприятия.