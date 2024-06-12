Сегодня День России: чем важен этот праздник

В среду, 12 июня, отмечается государственный праздник — День России, знаменующий принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Ранее праздник носил название «День независимости», но в 1998 году был переименован. Подробнее о том, что отмечаем 12 июня, истории Дня России, традициях, а также о мероприятиях, приуроченных к этому дню — в материале «Известий».

День России – 2024: история, суть праздника 12 июня

День России имеет фиксированную дату и всегда отмечается 12 июня. В 2024 году дата выпала на среду, поэтому россиян ждет четырехдневная рабочая неделя с выходным в середине недели.

В этот день в 1990 году в ходе I Съезда народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Документ провозглашал равноправие политических партий и общественных организаций, а также принцип разделения властей. Но главное, объявлялось верховенство Конституции РСФСР и ее законов на всей территории России. Отдельное внимание уделялось необходимости расширять права автономных республик, областей и округов страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Изначально праздник получил название «День независимости», но оно применялось лишь до 16 июня 1998 года. С 1 февраля 2002 года праздник официально стал называться «День России», именно это название закреплено в Трудовом кодексе. Кроме того, со 2 июня 1994 года по указу первого президента РФ Бориса Ельцина 12 Июня был объявлен государственным праздником.

День России: мероприятия, символы, традиции

Традиционно 12 июня становится выходным для россиян. Так как в 2024 году День России выпал на среду, то граждане, работающие по пятидневке, будут отдыхать в середине недели, а вторник, 11 июня, в соответствии с производственным календарем, будет сокращенным днем.

По всей стране в честь праздника устраивают различные массовые мероприятия — концерты, фестивали, гулянья. В музеях и других культурных центрах обычно организуют выставки, приуроченные ко Дню России.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Одним из главных символов праздника является российский флаг, который вывешивают для украшения на зданиях, общественном транспорте и вдоль дорог на столбах. Также на официальных мероприятиях в этот день играет гимн, являющийся еще одним из государственных символов. Третьим символом праздника считается двуглавый орел, герб России. Часто можно встретить и другие атрибуты, ассоциирующиеся с Россией: медведя, контур страны на рисунках или открытках, различные предметы, выкрашенные в цвет флага, девушек в национальных костюмах и т.д.

Впервые празднование Дня России состоялось в 1995 году, тогда в Кремле прошла торжественная церемония вручения Государственных премий (их выдавали ученым, деятелям искусства и литературы). Эта традиция сохранилась до сих пор: 12 июня вручают медали Героям Труда и Государственные премии людям, которые внесли значительный вклад в развитие страны.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

С 2001 года обязательной частью Дня России стал салют, которым завершался большой концерт на Красной площади. Он начинается в 22:00 мск. С 2007 года также ежегодно проходит молодежная патриотическая акция «Российская ленточка», в рамках которой активисты раздают ленточки с триколором всем желающим.

День России в Москве в 2024 году: куда сходить, погода

12 июня в столице на различных площадках пройдет более 150 мероприятий, которые понравятся как взрослым, так и детям.

Красная площадь. Центр Москвы традиционно становится местом проведения одного из наиболее ярких мероприятий — концерта. В 2024 году он прошел накануне, 11 июня, в 19:00. На сцену вышли российские звезды, которых любят всей страной: Сергей Лазарев, Николай Басков, SHAMAN, Дима Билан, Александр Розенбаум, а также группа «Любэ». Сегодня, 12 июня, концерт можно будет увидеть в эфире по телевидению.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В среду также можно будет насладиться салютом, который будет видно из разных локаций города. Основными площадками для любования фейерверком традиционно станут Воробьевы горы, Поклонная гора, Северные ворота ВДНХ и Лужнецкая набережная. Обычно для наблюдения за красочным шоу люди встают на мостах и набережных Москвы-реки.

ВДНХ. 12 июня гостей ожидает множество выставок, мастер-классов и других развлекательных мероприятий:

— 11:00–19:30. В павильоне «Макет Москвы» будут транслироваться светотехнические шоу;

— 10:10–19:50. Каждый желающий сможет «облететь» уменьшенную в 400 раз копию столицы при помощи VT-аттракциона;

— 13:00. В Музее истории ВДНХ гости познакомятся с архивными фотографиями и видеоматериалами выставки, посетят мультимедийный зал и смогут познакомиться с интерактивными экспонатами;

— 17:00, 18:30. В Центре «Космонавтика и авиация» состоятся экскурсии «Космические города России», во время которых посетители смогут узнать, где создавались первые в истории летательные аппараты, где проходит подготовка космонавтов к полетам;

— 18:00. На историческом выводном круге пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды;

— 19:00. В музее славянской письменности пройдет экскурсия «Россия, сколько в этом слове».

Все мероприятия на ВДНХ бесплатные, но для некоторых нужна регистрация.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«ЦСКА Арена». В 12:00 исполнением гимна РФ состоится открытие музыкально-спортивного мероприятия «Молодежь. Спорт. Возможности». Главным событием станет финальный матч сезона Московской студенческой хоккейной лиги.

Мероприятия также пройдут в музее-заповеднике «Царицыно», Музее Победы, парке Горького, парке «Сокольники» и других. На Киевском вокзале состоится выставка электропоездов «Иволга».

В Москве в День России, 12 июня, ожидается «мегаливень». Дождь и сильные грозы ожидаются с 15:00 до 21:00 мск.

День России в Санкт-Петербурге в 2024 году: куда сходить, погода

«Газпром Арена». На стадионе в честь Дня России пройдут масштабные мероприятия, среди которых цирковые представления и викторины по любимым сериалам. Гости также смогут попробовать блюда национальных кухонь и встретиться со звездами отечественного футбола. На главной сцене пройдет концерт, где выступят такие известные исполнители как Полина Гагарина, Олег Газманов, Дмитрий Губерниев и другие.

Петропавловская крепость. В День России она станет площадкой для выступления лучших военных музыкантов России.

Вид на Петропавловскую крепость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Парк станет местом проведения масштабного исторического фестиваля «От Руси до России». Гостей ждут четыре тематические зоны: Древняя Русь, Русь при Александре Невском, Московская Русь и Россия Петра Великого, в каждой из них можно будет увидеть аутентичные быт, ремесла и предметы, характерные для конкретного периода.

Как и в Москве, в Санкт-Петербурге 12 июня ожидается дождь. Во второй половине дня погода улучшится, температура воздуха поднимется до +20 градусов тепла.

День России в городах России в 2024 году: куда сходить

Различные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут по всей России:

Новосибирск. В честь Дня в парках города состоится концертная программа «Пою тебе, моя Россия!». В ходе молодежного фестиваля «Блогеры России», жители города смогут поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и флешмобах, а также посмотреть выступления популярных блогеров. Место проведения фестиваля — парк «Арена», главным приглашенным артистом станет Ольга Бузова, также можно будет увидеть Аню Покров, Адель Вейгель и BITTUEV.

Празднование дня России в Казани Фото: ТАСС/Егор Алеев

Владивосток. Жители и гости города 12 июня могут встретить на центральной площади. Там всех ждут интерактивные локации, мастер-классы и кулинарный двор. На главной сцене пройдут выступления лучших музыкальных, вокальных и хореографических коллективов Приморья. В 19:00 на главной сцене состоится выступление популярного российского певца Олега Кривикова (Майами). В 21:30 празднование Дня завершится красочным салютом.