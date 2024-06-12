Матвиенко заявила о решении Россией значимых для человечества задач

Россия является одной из немногих стран, кто олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада. Об этом 12 июня, в День России, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге.

«Сейчас, когда мир вошел в новый этап не только технологического, социально-экономического, но и цивилизационного развития, действительно определяется будущее человечества. <...> Происходящее в культурной, духовной жизни Запада не оставляет сомнений в том, что он дрейфует в сторону «освобождения» человека от всего, что делало и делает его именно человеком, то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим», — считает Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, Россия успешно решает значимые для всего международного сообщества задачи, подтверждением чему является новая геополитическая реальность. При этом впереди у страны — новый виток развития, чьи цели и задачи определил президент РФ Владимир Путин.

«Обществу представлен четкий, конкретный, зримый образ будущего страны, отвечающей высоким современным стандартам качества жизни, запросам российских граждан, ценностям российской цивилизации. Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса», — пишет Матвиенко.

Ранее, 28 апреля, Матвиенко указала на открытый и независимый курс внешней политики РФ. Таким образом она прокомментировала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости «деколонизации России».