Активисты регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в честь Дня России растянули государственный флаг размером 20×30 м на фасаде Дома молодежи в административном центре Луганской Народной Республики (ЛНР). «Известия» 12 июня показали кадры мероприятия.

«Этот день празднует вся республика, ведь относительно недавно мы стали частью нашей великой родины, к которой стремились еще с 2014 года. И мы, несмотря на все запугивания со стороны украинских националистов, несмотря на обстрелы мирных городов, всё равно хотим отпраздновать этот день и поздравить жителей города с этим праздником», ― заявил глава луганского отделения общественной организации Михаил Голубович.

Мероприятие объединило активистов различных движений, включая волонтерскую роту «Боевое братство», а также энтузиастов, приехавших в Луганск из разных уголков республики.

Также в рамках празднования в культурном центре состоялся «Квартирник» — приуроченный ко Дню России творческий вечер.

«Мы объединяем нашу активную творческую молодежь, которая хочет развиваться, показывать свои таланты», ― прокомментировала главный специалист-эксперт министерства молодежной политики ЛНР Маргарита Заболотная.

По словам Заболотной, это первый в истории «Квартирника» год, когда в мероприятии приняли участие местные цирковые артисты.

День России — праздник, символизирующий день рождения современного государства, суверенитет и процветание страны. Возникновение праздника связано с событием, произошедшим 33 года назад, — подписанием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. В 2024 году торжество приходится на среду и является выходным днем.