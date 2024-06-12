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Путин в поздравлении патриарху заявил о преодолении Россией любых испытаний

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания. Об этом 12 июня говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина с Днем России, направленном патриарху Московскому всея Руси Кириллу.

В тексте поздравления отмечено, предки россиян на протяжении столетий «честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу».

«И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убежден, что, сохраняя связь времен и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания», — приводится письмо на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

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Ранее в день государственного праздника спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге написала, что Россия является одной из немногих стран, кто олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада. По мнению спикера Совфеда, Россия успешно решает значимые для всего международного сообщества задачи, подтверждением чему является новая геополитическая реальность. При этом впереди у страны — новый виток развития, чьи цели и задачи определил президент РФ.

Также сообщалось, что активисты регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в честь Дня России растянули государственный флаг размером 20×30 м на фасаде Дома молодежи в административном центре Луганской Народной Республики (ЛНР). «Известия» показали кадры мероприятия.

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