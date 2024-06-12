В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией

Грузинские власти активно работают над восстановлением дипломатических отношений с Россией. Об этом 11 июня сообщил телеканал Mtavari Arkhi.

По информации источников, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.

Собеседники телеканала утверждают, что правящая партия «Грузинская мечта» отрицает эти планы, уточнила «Газета.Ru».

Дипломатические отношения между странами были прерваны в 2008 году. Тогда 8 августа разразился вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. Грузинская армия атаковала Цхинвал. Под огонь попали и находившихся в городе российские миротворцы. В ответ РФ ввела войска для защиты проживающих в регионе российских граждан, а к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота.

В итоге Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

10 июня, говоря о возможном восстановлении отношений с Тбилиси, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил надежду, что активизация торгово-экономического, гуманитарного и культурного общения постепенно будет создавать предпосылки для нормализации ситуации. Он также отметил рост турпотока из РФ в Грузию и наоборот, а также увеличение объемов грузинского экспорта.