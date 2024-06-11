На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
В Днепропетровской области Украины зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
«Повреждены инфраструктурный объект, три частных дома и хозяйственное сооружение», — написал он, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
По словам Лысака, погибших и пострадавших нет. Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной украинским властям части Херсонской области. Глава назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин не уточнял подробности о повреждении.
Министерство обороны России такую информацию не комментировало.
Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Миргороде Полтавской области. Также в тот день в Одесской области на юге Украины сообщалось о взрывах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.