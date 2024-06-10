Внеземное разом: неопознанные сигналы на Землю отправляют погасшие звезды

Необычные сигналы из космоса, обнаруженные и исследованные астрофизиками из Австралии, не имеют искусственной природы и не связаны с существованием внеземного разума . Сенсацию опровергли российские ученые. Они объяснили, что загадочное происшествие спровоцировано редкими космическими объектами — магнетарами. Подробнее об этих экзотических явлениях — в материале «Известий» .

Таинственное излучение

Российские ученые рассказали о природе неопознанных сигналов из космоса, о которых заявили астрономы из Австралии. Эти аномальные радиоизлучающие объекты были зафиксированы в 2022 году с помощью радиотелескопа ASKAP — комплекса из 36 антенн, размещенного в западной части южного континента .

Научное исследование, посвященное находке, было опубликовано 5 июня 2024 года в журнале Nature Astronomy — одном из наиболее авторитетных научных изданий, в котором публикуются наиболее актуальные исследования в области физики и астрономии. Несмотря на солидный срок, который прошел с момента обнаружения необычных объектов, публикация вызвала большой интерес в мире, поскольку характер исследованного излучения не соответствовал ни одному из ранее изученных объектов .

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«Недавно мы обнаружили радиопереходный процесс, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше. Он не только имеет цикл продолжительностью почти час (самый долгий из когда-либо наблюдавшихся), но в течение нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не испускает », — рассказали о своем открытии астрономы Маниша Калеб и Эмиль Ленк в интервью австралийскому научно-популярному интернет-порталу The Conversation.

Сенсационности сообщению придало то, что ученые допустили искусственное происхождение излучения, то есть в результате действия внеземного разума . По их словам, которые приводит австралийский ресурс, обнаруженный объект — это, вероятнее всего, необычная нейтронная звезда, но не исключены и другие возможности .

Редкие космические объекты

По мнению российских специалистов, такая интерпретация связана с желанием научно-популярного издания привлечь внимание к своим публикациям и не выдерживает критики с научной точки зрения .

— В научной статье, в отличие от популярного СМИ, нет ничего, что выходило бы за известные представления об астрофизических явлениях. В том не говорится об искусственном источнике сигнала. Ученые дотошно выполнили свою работу, придирчиво сравнив результаты своих наблюдений с исследованиями, выполненными ранее , — отметил в комментарии «Известиям» исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института Александр Родин.

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Он подчеркнул, что в самой статье австралийские ученые затрагивают гипотезу, которая кажется наиболее вероятной. В частности, среди прочего они предполагают, что источником излучения может быть магнетар — нейтронная звезда с очень мощным магнитным полем, достигающим нескольких миллиардов тесла .

Такие объекты возникают в результате коллапса звезд, которые по массе в 10–25 раз больше Солнца . После взрыва сверхновой магнитное поле звезды резко усиливается за счет сохранения магнитного потока. Если при этом возникают подходящие условия, то срабатывает механизм, который увеличит поле до чрезвычайно высоких значений, характерных для магнетаров . В настоящее время известно около 30 объектов такого класса.

— В новооткрытом объекте переключения между состояниями могут быть результатом взаимодействия магнитных полей и потоков плазмы от самого источника с сильными магнитными полями в окружающем пространстве , — объяснил свою точку зрения заведующий отдела радиоастрономии Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач.

Он указал, что исследованный австралийскими учеными объект — это самый медленный радиопереходный процесс из когда-либо обнаруженных . И сенсационность находки в том, что радиоастрономические обзоры обычно не ищут элементы с такими длинными периодами. Поэтому вполне вероятно, если приглядеться к этому диапазону, то обнаружится, что в нашей Галактике есть много других подобных объектов .

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

— Астрофизика с каждым годом использует всё более чувствительные приборы, которые позволяют изучать источники космического излучения во всем диапазоне электромагнитных волн. В том числе фиксировать очень короткие (наносекундные) изменения интенсивности сигнала, измерять его поляризацию. Как следствие, мы сейчас видим множество тонких эффектов, которые не замечали раньше , — поделился мнением директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.