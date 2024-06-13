Во весь карьер: как выйти на работу после длительного перерыва

Жизнь без трудовой дисциплины, авралов и сурового взгляда начальника представляется многим идеальной, но в большинстве случаев не может длиться бесконечно. У молодых мам заканчивается декретный отпуск, фрилансерам становится невмоготу работать без социальных «плюшек». Так или иначе, встает вопрос о выходе на работу. Как поверить в себя и правильно оценить свой потенциал, если много лет не показывался в офисе или на производстве, — в материале «Известий».

Как поднять самооценку

Выход на работу после долгого перерыва действительно серьезная проблема для человека и требует особого настроя и подготовки. Клинический психолог Артем Тараянц считает этот вопрос одним из актуальных для современных людей.

— Не важно, с чем именно был связан перерыв в профессиональной деятельности — с декретом, возвращением в офис после нескольких лет удаленной работы или началом трудовой деятельности домохозяйки, пережившей развод. Резкая перемена образа жизни в любом случае будет сильным стрессом , — комментирует клинический психолог.

При поиске своего нового места в жизни управляющий партнер Университета управления карьерой Инесса Цыпкина рекомендует разделять задачу на две части.

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— Первая — это постановка реалистичной карьерной цели, исходя из наличия объективных компетенций у соискателя и возможностей рынка труда , — рассказывает она. — Вторая часть — вопросы, которые находятся в области психологии (новая роль, самоощущения, негативные убеждения, страхи, неуверенность).

Ситуация с выходом на работу молодой мамы после трех лет декретного отпуска отличается от трудоустройства домохозяйки, которая вообще никогда не работала или не выходила на службу несколько лет, подчеркивает консультант по карьере.

— Давайте набросаем приблизительные пути решения задач. Сначала нужно сделать ревизию всех ваших ресурсов: умений, навыков, знаний, талантов, полезных качеств. Для этого можно составить таблицу: «Мои знания, мои навыки и умения, мой опыт, мои сильные стороны» и записать туда всё перечисленное , — подсказывает эксперт.

Человеку надо вспомнить всё, что когда-либо приходилось делать на работе и вообще в жизни. Имеет смысл задать себе вопросы: «Какие знания у меня есть? Что помогло мне справиться с этой задачей? Какие навыки я приобрел, что в моем характере помогло мне достичь цели, сделать задуманное» и т.д.

— После того как вы «выгрузили» из памяти все ресурсы для оплачиваемой работы, приступайте к следующему этапу. Опишите свои достижения, успехи, важные значимые результаты вашей жизни. Вы это делаете для себя, а не для резюме, поэтому указывайте всё, что приходит в голову , — продолжает Инесса Цыпкина.

Например, кто-то считает большим достижением рождение и воспитание детей. Кому-то пришлось руководить ремонтом жилья — и это тоже подходит. В таблицу следует добавить качества характера, которые помогли добиться поставленных целей.

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— Может быть, вы — отличный коммуникатор: умеете быстро познакомиться с любым человеком, найти подход к людям разных возрастов и статуса. Это тоже надо записать. Таким образом вы проведете ревизию умений и талантов, которые помогут найти привлекательную для вас работу , — подчеркивает Цыпкина.

Нехватка рабочей силы

Теперь настало время изучить вакансии, которые предлагает рынок труда. Инесса Цыпкина советует не отвергать предложения только потому, что не хватает требуемого работодателем опыта или каких-то знаний и навыков.

— В международном рекрутменте идеальным считается кандидат, который имеет 70–80% требуемых компетенций и опыта. А 100% — уже многовато, поскольку человек не будет мотивирован к дальнейшему развитию на рабочем месте , — комментирует эксперт. — Мотивация, смелость, эмоциональное выражение готовности работать на вакантной позиции могут компенсировать нехватку нужных компетенций. У рекрутеров это называется «у кандидата глаза горят».

Часть информации из составленной таблички Цыпкина советует включать в разные резюме на различные позиции. Написать это следует в блоке «о себе» или в блоке «мои ключевые навыки». Компенсировать нехватку опыта официальной работы вполне можно перечнем компетенций и сильных сторон. На этом этапе человек уже чувствует, как поднялась самооценка, появилась уверенность в себе.

— Если этого не произошло или хотелось бы прибавить уверенности, то поможет полезное упражнение. На большом листе бумаги создайте «аллею славы себя» или «вселенную моей силы». Название может быть любым. В середину листа наклейте свою фотографию, перечислите вокруг свои сильные стороны, в самый большой круг впишите все ваши достижения, успехи, добавьте благодарности, грамоты, сертификаты, дипломы, — советует консультант по карьере.

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Этот психологический прием помогает избавиться от ненужного страха. Несмотря на кажущуюся несерьезность такого упражнения, оно, с точки зрения эксперта, очень полезно. Человек меняет негативные убеждения, воздействуя на свой мозг разными способами. Например, рациональным, когда мы перечисляем всё, что умеем, знаем, в чем сильны. А визуальный помогает увидеть, какой мощный рабочий ресурс мы представляем на данный момент времени.

— Какому-то работодателю просто повезет, если вы согласитесь принять его предложение поработать у него, — подбадривает эксперт. — Да, работодатель выбирает, но выбираете и вы. Настраивайте себя именно на такую подачу своей персоны на рынке труда. Мы вошли в период «рынка кандидата»: на этом рынке в России сейчас наступил этап нехватки рабочей силы, а значит — кандидат имеет более сильную позицию, чем работодатель.

Эти техники помогут обретению уверенности в себе, а также рациональному выбору деятельности, которой человеку именно хочется заниматься, а не отбывать номер.

— На работу вы должны идти с удовольствием и желанием заниматься своими обязанностями. Радость и удовольствие от труда — это ваш огромный и мощный ресурс, который практически неисчерпаем, — рассуждает Инесса Цыпкина. — А уверенность помогает избавиться от «синдрома самозванца» и поднять свою самооценку.

Готовимся к выходу на работу

Разумнее всего начать готовиться к переменам заранее, чтобы было легче адаптироваться. Артем Тараянц советует хотя бы за две недели или месяц вводить в свою жизнь отдельные элементы, характерные для рабочего ритма.

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— Начните заранее вставать и ложиться в одно и то же время. Введите в свой график регулярные физические нагрузки. Пусть это будет хотя бы зарядка или прогулки от 3 до 5 тыс. шагов в день. Дисциплина и режим помогут нервной системе подготовиться к резким переменам, — комментирует клинический психолог.

За несколько дней до выхода в организацию имеет смысл погрузиться в трудовую атмосферу. Для этого неплохо заранее выяснить, что представляют собой качество и условия труда на будущем рабочем месте.

— Узнайте, чем живет коллектив, каковы его актуальные задачи. Хорошо, если у вас будет коллега, который сможет поддержать вас в первые недели работы. По возможности уточните у руководства, имеется ли такой человек в коллективе. Во многих современных компаниях совершенно нормально выделить новичку кого-то в поддержку на период адаптации, — рассказывает Артем Тараянц.

Если такого наставника нет, то не стоит заваливать своими вопросами весь коллектив с первых дней, предостерегает эксперт. Как правило, подобное поведение не приветствуется. Лучше постараться понять, есть ли в коллективе люди, готовые добровольно поддержать новичка. Обычно они сами идут на контакт и предлагают поддержку.

— Если за время вашего отсутствия в профессии произошли существенные изменения, то найдите возможность повысить свою квалификацию. Не жалейте денег на развитие профессиональных компетенций — такая учеба быстро окупится и, возможно, повысит ваш авторитет в коллективе, — подсказывает клинический психолог.

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Некоторые люди предпочитают сначала пойти подучиться и лишь потом начинают искать новую работу. Но, по мнению Инессы Цыпкиной, часто такие походы за новым дипломом или сертификатом являются банальной психологической защитой, оправданием своего бездействия. Это своеобразный ответ на вопрос «Почему же ты никак не начинаешь активные действия по трудоустройству?» Всегда есть отговорка: «Вот сейчас закончу пятый курс обучения, и вот тогда уже...»

— Конечно, идеальных универсальных моделей поведения, подходящих абсолютно всем, не существует. Однако по возможности лучше сначала устроиться на работу, а только потом уже идти учиться параллельно с трудовой деятельностью. Эта рекомендация, конечно, не относится к ситуации приобретения совсем новой профессии: парикмахера, программиста и других , — отмечает эксперт.

В любом случае главное — с чего-то начать. И даже если похвастаться особо нечем, шансы трудоустроиться есть у многих. Менеджер по связям с общественностью «Зарплаты.ру» Татьяна Старостина отмечает, что, например, всегда доступны вакансии для «синих воротничков».

— Это в основном предложения для специалистов call-центров, менеджеров по продажам, по работе с клиентами, администраторов, онлайн-педагогов, курьеров, упаковщиков, сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов. То есть те вакансии, где минимальный порог входа в специализацию и не нужна квалификация, — говорит Татьяна Старостина.