4 мая — День жен-мироносиц: что за праздник

Через две недели после Пасхи православная церковь отмечает День жен-мироносиц — праздник, посвященный всем христианским женщинам. Он установлен в память об ученицах Иисуса, которые следовали за ним во время проповедей и стали первыми свидетелями Воскресения Господня. «Известия» рассказывают о смысле и традициях этого торжества.

Какой церковный праздник 4 мая

День жен-мироносиц относится к переходящим церковным торжествам. Его отмечают во второе воскресенье после Пасхи. В 2025 году праздник приходится на 4 мая.

День жен-мироносиц в 2025 году: что это за праздник

Женами-мироносицами называли женщин, которые еще при жизни Христа уверовали в него и решили посвятить себя служению Спасителю. Они следовали за ним во время проповедей, давали ему ночлег в своих домах, готовили для Сына Божиего и апостолов пищу. В самые тяжелые времена, когда Иисус терпел страдания на кресте, эти женщины оставались рядом с ним, поддерживая и утешая своего учителя и Богородицу. Не оставили они его и после смерти, сопровождая тело Христа до гробницы.

Из Евангелией мы знаем несколько имен жен-мироносиц — Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Сусанны, Марфы и Марии — сестер Лазаря, воскрешенного Иисусом на четвертый день после смерти. Однако богословы полагают, что их было гораздо больше. В число последовательниц Христа входили бедные и богатые девушки, одинокие, овдовевшие и замужние, бездетные и матери больших семейств. Все они решили оставить прежнюю жизнь, чтобы встать на путь самоотверженного служения Господу.

Слово «мироносицы» происходит от словосочетания «несущие миро». Так называли дорогое ароматическое масло, которое использовали в богослужениях и погребальных ритуалах. По древнему иудейскому обычаю им следовало смазать тело покойного.

На третий день после распятия Христа Мария Магдалина, Мария Клеопова и сестры Лазаря отправились к гробнице Христа, чтобы помазать его тело миром. Это был смелый поступок, ведь после смерти Иисуса царь приказал стражникам охранять место его погребения и не подпускать никого из последователей. Женщины могли серьезно пострадать, так как воины имели право пустить в ход оружие. Но это не остановило учениц Спасителя, желавших отдать дань уважения учителю.

Однако когда мироносицы пришли к пещере, в которой находилось тело Сына Божиего, то они увидели, что камень, закрывающий вход в нее, отвален, а гроб пуст. В этот момент им явился ангел в кипенно-белых одеждах и сообщил о Воскресении Господнем. Обрадованные этим известием, женщины поспешили к апостолам, чтобы рассказать о чуде. По пути перед ними предстал сам Иисус и попросил передать своим ученикам, что будет ждать их в Галилее.

Придя к апостолам, Мария Магдалина произнесла заветное: «Христос воскрес!» — тем самым положив начало традиционному пасхальному приветствию. Оно же было первой в мире проповедью о Воскресении.

Роль жен-мироносиц в христианской культуре очень высока. Их верность и самоотверженная любовь служат примером для всех верующих. Эти женщины не были призваны на служение, как это произошло с апостолами, они сами решили следовать за Христом и не оставляли его до самой последней минуты. Поэтому они удостоились чести первыми узреть воскресшего Спасителя и передать весть об этом чуде миру.

Впоследствии мироносицы проповедовали о Христе наряду с его ближайшими последователями. Мария Магдалина даже получила титул равноапостольной, то есть в своих делах равной апостолам. Она распространяла евангельское учение в Малой Азии и Италии. Кроме того, с ее слов написана половина 20-й главы Евангелия от Иоанна.

Традиции праздника День жен-мироносиц

Православная церковь издревле отмечала День жен-мироносиц как женский праздник. После торжественных богослужений было принято поздравлять мам, бабушек, сестер, дочерей и других женщин. Считалось, что в этот день все они именинницы. Мужчины дарили своим близким букеты весенних цветов и говорили им теплые слова. Некоторые верующие соблюдают эти традиции до сих пор, отмечая церковный праздник вместо Международного женского дня.

На Руси День жен-мироносиц называли бабьей неделей, или бабьей вотчиной. Этот праздник отмечали только женщины, мужчин не допускали к приготовлениям даже в качестве помощников. Накануне торжества со всех домов собирали продукты для застолья и приносили их в дом, где будет проходить празднование. Во время общих посиделок молодые девушки выбирали себе куму — подругу, которая станет крестной их будущего ребенка.

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