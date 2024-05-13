29 апреля — Радоница: что нельзя делать, как поминать усопших

На вторник после Пасхальной недели в православном календаре приходится особый день общецерковного поминовения усопших — Радоница. В этот день верующие посещают могилы умерших родственников, а в храмах возобновляются регулярные панихиды, приостановленные на время Великого поста и Светлой седмицы. Об истории и традициях этого праздника читайте в материале «Известий».

Какого числа Радоница в 2025 году

Традиционно во время Великого поста поминальные службы переносятся на особые дни — Родительские субботы. В Пасху и дни следующей за ней Светлой недели панихиды не служат вовсе. По церковному уставу поминовение усопших разрешается в первый будний день, когда возможно совершение полной литургии. Таким днем считается вторник после Светлой недели, или девятый день после Пасхи. Именно на него приходится Радоница. В 2025 году верующие отметят ее 29 апреля.

Особые дни поминовения усопших существовали на Руси задолго до принятия христианства. Зачастую они приходились на периоды солнцестояний и равноденствий, так как, согласно древнеславянским верованиям, в такие дни истончалась грань между мирами живых и мертвых. Некоторые поминальные ритуалы были привязаны к аграрному календарю. Люди обращались к умершим предкам за помощью в полевых работах, а также задабривали их, чтобы те не погубили посевы, обидевшись на пренебрежение потомков.

С приходом христианства на Русь одни языческие обычаи были забыты, а другие приобрели новый смысл и трансформировались в церковные торжества. Это произошло и с Радоницей — весенняя традиция задабривания мертвых перед началом полевых работ стала особым днем поминовения усопших.

Смысл праздника отражен в его названии — Радоница происходит от слова «радость». С богослужебной точки зрения это день, когда живые могут разделить светлые чувства от Пасхи с умершими родственниками и близкими. Вспоминая о Воскресении Господнем, церковь призывает верующих не грустить о разлуке с близкими, но возрадоваться их рождению в вечной жизни.

Радоница 29 апреля — традиции поминовения усопших

Основной элемент празднования Радоницы — молитвенное поминовение усопших, поэтому в праздник верующим следует посетить службу в храме. Вечером накануне торжества можно подать записки с именами родственников, которых требуется упомянуть во время богослужения.

После литургии и панихиды многие отправляются на кладбище, чтобы привести в порядок могилы и помянуть умерших. Существует традиция оставлять рядом с памятниками «угощения» для покойников: крашеные яйца, конфеты, хлеб и т.д. Однако священнослужители предупреждают, что такие действия идут вразрез с православными устоями и являются прямым продолжением языческих обычаев.

При посещении могилы родственника следует прочитать молитву за упокой его души. Также можно пригласить священника, чтобы он отслужил панихиду. С точки зрения православия молитва — лучшее, что живые могут подарить мертвым, так как после смерти человек теряет способность самостоятельно очищаться от грехов. Сделать это за него могут те, кто о нем помнит, с помощью молитвы, пожертвований и совершения добрых дел.

Радоница в 2025 году — что можно и нельзя делать

На Радоницу принято вспоминать обо всех умерших родственниках и близких людях. Однако даже в особый день поминовения церковь не молится за самоубийц, некрещеных и представителей других конфессий. За них нельзя ставить свечи, а их имена не упоминаются при богослужении. Читать молитвы за таких людей разрешается только дома.

В праздник поминовение усопших совершается не только в храмах, но и на кладбищах. При этом не следует оставлять на могилах еду, а также устраивать около мест погребения поминальные застолья, так как это считается нарушением православной традиции. Крашеные яйца, куличи и другие угощения лучше передать нуждающимся или отнести в храм.

Поминальные трапезы разрешено устраивать дома, однако они не должны быть слишком шумными. Во время еды можно поделиться воспоминаниями об умершем, рассказать о его хороших качествах и добрых поступках. Пить алкоголь при этом не стоит, так как православная церковь не поминает усопших спиртными напитками.

Известия Открытка на Радоницу

Существует мнение, что на Радоницу нельзя заниматься домашними делами, а также работать в огороде, чтобы «не тревожить землю». В свою очередь, священнослужители отмечают, что делать это можно, главное, чтобы при этом не отходил на второй план духовный смысл торжества.

Известия Открытка на Радоницу

Также на Радоницу в храмах не проводят обряд венчания, однако это не связано с поминовением усопших. Дело в том, что, согласно церковному уставу, во вторник, накануне постного дня (среды), это таинство не совершается. Тем не менее запрета на заключение гражданского брака в загсе в этот день нет.