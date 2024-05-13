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29 апреля — Радоница: что нельзя делать, как поминать усопших

Православные верующие отпразднуют Радоницу 29 апреля
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Фото: TASS/EPA/Tatyana Zenkovicht
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На вторник после Пасхальной недели в православном календаре приходится особый день общецерковного поминовения усопших — Радоница. В этот день верующие посещают могилы умерших родственников, а в храмах возобновляются регулярные панихиды, приостановленные на время Великого поста и Светлой седмицы. Об истории и традициях этого праздника читайте в материале «Известий».

Какого числа Радоница в 2025 году

Традиционно во время Великого поста поминальные службы переносятся на особые дни — Родительские субботы. В Пасху и дни следующей за ней Светлой недели панихиды не служат вовсе. По церковному уставу поминовение усопших разрешается в первый будний день, когда возможно совершение полной литургии. Таким днем считается вторник после Светлой недели, или девятый день после Пасхи. Именно на него приходится Радоница. В 2025 году верующие отметят ее 29 апреля.

Особые дни поминовения усопших существовали на Руси задолго до принятия христианства. Зачастую они приходились на периоды солнцестояний и равноденствий, так как, согласно древнеславянским верованиям, в такие дни истончалась грань между мирами живых и мертвых. Некоторые поминальные ритуалы были привязаны к аграрному календарю. Люди обращались к умершим предкам за помощью в полевых работах, а также задабривали их, чтобы те не погубили посевы, обидевшись на пренебрежение потомков.

Родительские субботы в 2025 году: как правильно поминать усопших в родительский день
Первая, Мясопустная суббота, наступает уже 22 февраля

С приходом христианства на Русь одни языческие обычаи были забыты, а другие приобрели новый смысл и трансформировались в церковные торжества. Это произошло и с Радоницей — весенняя традиция задабривания мертвых перед началом полевых работ стала особым днем поминовения усопших.

Смысл праздника отражен в его названии — Радоница происходит от слова «радость». С богослужебной точки зрения это день, когда живые могут разделить светлые чувства от Пасхи с умершими родственниками и близкими. Вспоминая о Воскресении Господнем, церковь призывает верующих не грустить о разлуке с близкими, но возрадоваться их рождению в вечной жизни.

Радоница 29 апреля — традиции поминовения усопших

Основной элемент празднования Радоницы — молитвенное поминовение усопших, поэтому в праздник верующим следует посетить службу в храме. Вечером накануне торжества можно подать записки с именами родственников, которых требуется упомянуть во время богослужения.

После литургии и панихиды многие отправляются на кладбище, чтобы привести в порядок могилы и помянуть умерших. Существует традиция оставлять рядом с памятниками «угощения» для покойников: крашеные яйца, конфеты, хлеб и т.д. Однако священнослужители предупреждают, что такие действия идут вразрез с православными устоями и являются прямым продолжением языческих обычаев.

При посещении могилы родственника следует прочитать молитву за упокой его души. Также можно пригласить священника, чтобы он отслужил панихиду. С точки зрения православия молитва — лучшее, что живые могут подарить мертвым, так как после смерти человек теряет способность самостоятельно очищаться от грехов. Сделать это за него могут те, кто о нем помнит, с помощью молитвы, пожертвований и совершения добрых дел.

Родительский день: как правильно поминать усопших дома и на кладбище
В 2024 году Радоница приходится на вторник 14 мая

Радоница в 2025 году — что можно и нельзя делать

На Радоницу принято вспоминать обо всех умерших родственниках и близких людях. Однако даже в особый день поминовения церковь не молится за самоубийц, некрещеных и представителей других конфессий. За них нельзя ставить свечи, а их имена не упоминаются при богослужении. Читать молитвы за таких людей разрешается только дома.

В праздник поминовение усопших совершается не только в храмах, но и на кладбищах. При этом не следует оставлять на могилах еду, а также устраивать около мест погребения поминальные застолья, так как это считается нарушением православной традиции. Крашеные яйца, куличи и другие угощения лучше передать нуждающимся или отнести в храм.

Поминальные трапезы разрешено устраивать дома, однако они не должны быть слишком шумными. Во время еды можно поделиться воспоминаниями об умершем, рассказать о его хороших качествах и добрых поступках. Пить алкоголь при этом не стоит, так как православная церковь не поминает усопших спиртными напитками.

Открытка на Радоницу

Известия
Открытка на Радоницу

Существует мнение, что на Радоницу нельзя заниматься домашними делами, а также работать в огороде, чтобы «не тревожить землю». В свою очередь, священнослужители отмечают, что делать это можно, главное, чтобы при этом не отходил на второй план духовный смысл торжества.

Открытка на Радоницу

Известия
Открытка на Радоницу

Также на Радоницу в храмах не проводят обряд венчания, однако это не связано с поминовением усопших. Дело в том, что, согласно церковному уставу, во вторник, накануне постного дня (среды), это таинство не совершается. Тем не менее запрета на заключение гражданского брака в загсе в этот день нет.

Открытка на Радоницу

Известия
Открытка на Радоницу

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