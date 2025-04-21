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Антипасха в 2025 году: что означает праздник, почему так называется и как его отмечать

В этом году Фомино воскресенье приходится на 27 апреля
Фото: РИА Новости
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Ежегодно православные христиане спустя неделю после празднования Христова Воскресенья отмечают Антипасху, или Красную горку. В 2025 году событие, которое также называют Фоминым воскресеньем, приходится на 27 апреля. Празднование знаменательной даты сочетает в себе христианские обычаи и некоторые сохранившиеся ритуалы язычества и является продолжением главного православного праздника. Фомина неделя продлится вплоть до 3 мая. История и традиции Антипасхи — в материале «Известий».

Что такое Антипасха, почему так называется праздник 27 апреля

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Фомина воскресенья, или Антипасхи. В народе же день принято называть Красной горкой. Антипасха не противопоставляется Пасхе, событие символизирует обращение к уже прошедшему празднику, осмысление его на восьмой день. Антипасха отмечается как День обновления, день «воспоминания спасения», день «чисто нового рождения».

В переводе с греческого «Антипасха» значит «вместо Пасхи». Так называется следующая после Светлой неделя, по Уставу она еще именуется Новой неделей.

Согласно Евангелию, апостол Фома не поверил в воскрешение Иисуса Христа, отсюда появилось выражение «Фома неверующий».

богослужение в православном храме
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю», — сказал апостол. Однако спустя неделю Спаситель явился своему ученику, что поспособствовало становлению Фомы в качестве самого ревностного проповедника христианской веры. Считается, что Фома стал основателем христианской церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии.

История апостола Фомы полезна для современных христиан, потому что показывает учеников Сына Божьего как обычных живых людей, которые могут сомневаться, горевать и поддаваться эмоциям. Однако именно Божья сила в итоге помогает им преодолеть все трудности.

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Антипасха – 2025: служба в церковный праздник, сильные молитвы

Начиная с Антипасхи богослужение в храмах не совершается с открытыми Царскими вратами, что символизирует окончание праздника Пасхи. В Светлую субботу последний раз храм обойдет пасхальный крестный ход.

На Антипасху служится литургия Иоанна Златоуста и будет читаться фрагмент из Евангелия от Иоанна о явлении Христа апостолу Фоме. Христиане снова начинают совершать привычное молитвенное правило, а вместо богородичного песнопения

женщина зажигает свечу во время богослужения в православном храме
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

«Достойно есть» до праздника Вознесения будет звучать пасхальное: «Ангел вопияше Благодатней… Твой Сын Воскресе из мертвых…»

С этого дня восстанавливается пост по средам и пятницам, хотя постные дни не строги — можно вкушать рыбу до Петрова поста.

До праздника Вознесения Господня все молитвословия предваряются троекратным чтением тропаря Пасхи: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

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Антипасха: что нельзя делать, как отметить

Антипасха, как и Пасха, подразумевает радость в связи с Воскресением Христовым и надеждой на вечную жизнь в Царствии Небесном. Раньше в деревнях в честь этого события устраивали веселые гулянья, пели песни и водили хороводы. Через неделю после Пасхи также снимался запрет на венчания, поэтому молодые люди могли вновь планировать женитьбу и замужество. По некоторым народным традициям, в этот день ставили небольшой деревянный помост, который называли «горкой». Сверху него клали крашенное яйцо, которое скатывалось по горке вниз и символизировало «камень от двери гроба», который отодвинул ангел, чтобы доказать Воскрешение Иисуса. Из этой традиции, как считается, и могло появиться еще одно название для праздника — «Красная горка».

Самое важное дело в этот день для христианина — прийти в храм, чтобы причаститься или просто помолиться.

причащение в православном храме
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Устоявшейся традицией является умывание святой водой поутру, ее заготавливали с вечера. Традиционным завершением празднования Антипасхи является семейный ужин в приятной и семейной атмосфере. Считается, что чем обильнее и разнообразнее угощения на столе, тем удачливее будет следующий год. На Руси верующие стремились в этот день накормить семь животных — это должно было привлечь деньги и удачу кормящему.

На Антипасху нельзя ругаться и вступать в конфликты: считается, что это может принести человеку несчастья на протяжении всего года. В этот день нельзя отталкивать родных и близких, следует уделить внимание своим родственникам и пообщаться с ними. В Фомино воскресенье не следует быть в одиночестве. На Антипасху необходимо отложить всю тяжелую работу и физический труд. Также церковь не рекомендует в праздник Антипасхи гадать, проводить различные обряды и заклинания.

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