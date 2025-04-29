Главный день поминовения усопших — Радоница: духовный смысл, строгие запреты, приметы, открытки

Уже сегодня верующие смогут впервые с начала Страстной седмицы помянуть своих родных и близких. На 29 апреля выпал особый день — пасхальное поминовение усопших, или Радоница (Радуница). В этот день принято молиться за спасение душ усопших и посещать церковь для участия в Божественной литургии. В отличие от других поминальных дней, известных также как родительские субботы, этот день всегда выпадает на вторник из-за того, что отмечается на девятый день после Пасхи. Подробности о Радонице, запретах и традициях дня, а также поминальные открытки — в материале «Известий».

Суть церковного праздника Радоница

В церковном календаре есть ряд особых дней, когда верующие поминают усопших. Называют их родительскими субботами из-за того, что выпадают они на шестой день недели. Однако есть один, который отмечается во вторник, — Радоница (или Радуница). Каждый год пасхальное поминовение усопших выпадает на разные даты и отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой седмицы. Радоница также приходится на 40-дневный Пасхальный период, время от воскресения до вознесения Христа.

Как рассказал «Известиям» профессор Славяно-греко-латинской академии Сергий (Храмешин), в этот день, когда в сердцах еще звучит радость Воскресения Христова, православные собираются, чтобы сделать, казалось бы, невозможное — разделить эту радость с теми, кто уже ушел.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Это первая пасхальная встреча с умершими, молитвенный разговор с теми, кого больше нет рядом, но кто по-прежнему жив в памяти, в сердце и, по вере христианской, в вечности, — объяснил профессор.

Радоница — первый день после заупокойной литургии, совершенной в четвертую субботу Великого поста, когда поминают умерших. В первую очередь это делают в отношении тех, чьи дни поминовения пришлись на Страстную или Светлую седмицы. Так как Пасха — радостный день, то и в Радоницу церковь призывает не предаваться печали и грусти об умерших родных и близких. Наоборот, нужно радоваться, ведь они перешли в другую, вечную жизнь и разлука с ними временна.

Духовный смысл Радоницы

— Это не день скорби и траура, это день надежды и света. Христос воскрес — и смерть уже не всесильна. Это — торжество жизни, которое простирается и на тех, кто уже перешел за грань земного бытия. В православной традиции Радоница — это особое время, когда живые приходят к усопшим не с безысходностью, а с вестью: «Смерть побеждена». В храмах в этот день служат Божественную литургию, читают ектении об упокоении, совершают панихиды. Снова — впервые после Пасхи — звучат заупокойные молитвы. Церковь возвращает в богослужение память об умерших, но делает это в контексте Пасхи, словно говоря: мы помним, любим, но верим, что разлука не навсегда, — рассказывает Храмешин о сути Радоницы.

Профессор также объяснил, что с древних времен на Руси Радоница была почти священным семейным днем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Ее ждали, к ней готовились. После утренней службы семьи отправлялись на кладбища — не как на место страха, а как на встречу с родными. Чистили могилки, украшали цветами, зажигали свечи. Особенность именно Радоницы — в тишине и сосредоточенности. В этот день нет громких слов, нет пышности, нет показной скорби. Есть простое человеческое: прийти, постоять, помолчать, помолиться. Бывает, кто-то тихо шепчет «Христос Воскресе» — как будто ждет ответа из-за граней времени, — объясняет профессор.

— Сегодня, в век скорости, забывчивости и нескончаемой суеты, Радоница напоминает о самом главном: человек жив, пока его помнят. А память — это не только фотографии в телефоне. Это живое чувство, молитва, свеча, добрая мысль. Это — продолжение любви, которой не может помешать даже смерть. Радоница — это день, когда вечность становится ближе. Когда тишина кладбища наполняется смыслом. Когда «вечная память» звучит не как приговор, а как обещание: мы еще встретимся, — говорит Храмешин.

Правила поминовения усопших

Традиционно распорядок дня в Радоницу у верующих одинаков. Утром важно посетить церковь, где перед службой нужно подать записку с именами усопших для поминовения. При этом, если получится сделать это на проскомидии (той части литургии, где заготавливают хлеб и вино), тогда за покойного вынесут часть просфоры, которая окунется в чашу со Святыми Дарами в знак отпущения грехов.

После литургии можно отслужить панихиду. По завершении службы верующие отправляются на кладбище, где молятся за умершего. Из-за того что во многих регионах России на Радоницу уже довольно тепло, в этот день принято приводить в порядок могилы, убирать листья и другой мусор, который скопился за зиму из-за дождей и ветров.

Фото: РИА Новости/Денис Гуков

Самой важной в этот день является молитва за спасение души умершего, и совершать ее можно не только в храме или у могилы, но и дома.

После кладбища люди возвращаются домой, где проводят поминальную трапезу, к которой традиционно готовится кутья (каша из пшеницы, ячменя или риса с добавлением меда, сахара, сухофруктов). Другими блюдами могут стать блины и любимые блюда усопшего. Во время самой трапезы вспоминают истории из жизни умершего и говорят о нем добрые слова.

Чего нельзя делать на Радоницу

С прежних времен сохраняет определенную популярность традиция устраивать в день Радоницы трапезу на кладбище. Однако православные священники напоминают, что это пережитки язычества, которые с церковными традициями не имеют ничего общего. Оставлять еду на могилах также нельзя, как и распивать спиртное.

Принесенную с собой еду лучше раздать нуждающимся и попросить их помянуть усопшего. Отдавая еду, нужно сказать «Помяни раба Божьего» и назвать имя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Церковь каждый год напоминает, что Радоница — не повод для застолий на кладбищах. Не шум, не выпивка, не «посиделки» с усопшими, а молитва, тишина, уважение. Хочешь почтить память — раздай милостыню, закажи панихиду, помолись дома или в храме. Настоящее поминовение — это дело сердца, а не количества яиц на могильной плите, — рассказывает профессор Храмешин о позиции Церкви к еде на кладбище.

Радоница-2025: народные приметы 29 апреля

У праздника длинная история, которая тесно переплетается как с церковными, так и с языческими традициями. Точно неизвестно, как именно появился праздник, но по одной из версий, Радоницу начали отмечать до крещения Руси, а слово происходит от литовского rauda, что переводится как «погребальная песнь».

У язычников были свои представления о смерти и о том, что происходит с человеком в другом мире. Так, они верили, что души восстают из мертвых и ужинают с живыми — отсюда и пошла традиция приносить на кладбище угощения, которые оставляли на могиле или же закапывали в ямку рядом.

В течение долгого времени церковь боролась с языческими традициями, однако избавиться от них полностью не получилось. В результате новые и старые традиции переплелись и дошли до наших дней в измененном виде. Помимо поминальных обрядов сохранились и погодные или бытовые приметы:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— дождевая вода на Радоницу считалась целебной. Ею умывались, тем самым очищая себя от греха и болезни. Кроме того, если дождь идет весь день — быть добрым вестям;

— тревожить землю (сеять, пахать, копать) запрещалось, иначе урожай будет плохим;

— первый пришедший на кладбище в этот день получит особую благодарность и покровительство усопших;

— считалось, что ребенок, родившийся на Радоницу, будет обладать всеми качествами усопшего, которого поминают в этот день;

— многие верили, что сны в ночь на Радоницу — вещие, а покойные могут дать таким образом совет;

— если случатся заморозки, то богатого урожая ждать не стоит;

— увидеть грачей — лето выдастся солнечным и теплым.

Помним, любим, скорбим: поминальные открытки с Радоницей

К значимому поминальному дню «Известия» подготовили красивые открытки и молитвы, которые можно прочитать на Радоницу.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Радоницей

Молитва: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих — родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, — и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Радоницей

Седален, глас 5-й: «Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче».