Лукашенко высоко оценил организацию парада Победы в Москве

Россия показала свою мощь на военном параде в Москве, всё было продумано. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии в честь 9 Мая, проходящей на площади Победы в центре Минска.

«Искренне скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Всё было умно, тонко, продуманно, в точку», — цитирует его БелТА.

Он подчеркнул, что по содержанию и духу никто не умеет организовывать подобные мероприятия, кроме России.

Также он добавил, что страны Запада, как и перед началом Великой Отечественной войны, готовы пойти на сделку с любыми проявлениями зла, чтобы сохранить свое господство и получить для себя выгоду.

«Ужасающий опыт апологетов поверженного Третьего рейха уже нашел там своих последователей. Он получил новое прочтение и красивую обертку. Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощренно», — сказал белорусский лидер.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравление с 79-й годовщиной со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам Великой Отечественной войны слова самой искренней признательности.

Москва высоко ценит неизменную поддержку со стороны Белоруссии, подчеркнул президент.

Ранее в этот день Путин, Лукашенко и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приняли участие в главном военном параде в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.