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Минобороны показало парад Победы глазами летчиков ВКС России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Министерство обороны России 9 мая показало кадры военного парада в честь Дня Победы глазами летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В воздушной части мероприятия пролетели истребители Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», а также окрасившие небо в цвета российского флага штурмовики Су-25.

«Пролет авиации выполнялся на высотах до 500 м и на скорости 550 км в час», — говорится в сообщении.

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Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем прининяли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы. В составе пешей колонны пошли полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр и участники спецоперации по защите Донбасса.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы приняли участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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