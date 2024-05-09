Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом Минобороны России сообщило 9 мая в своем Telegram-канале.
«Около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Еще через полчаса средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника.
Ранее 9 мая Минобороны сообщало, что силы ПВО около 10:40 мск сбили над Белгородской областью два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ночь на 9 мая корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал кадры обстрела Белгорода. При взрывах разбились магазинные витрины и окна в машине скорой помощи, которая приехала на место одного из попаданий снарядов. В городе объявляли ракетную опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при этой атаке пострадали восемь человек. Четыре из них, в том числе 11-летняя девочка, госпитализированы с осколочными ранениями.
В Минобороны сообщали, что за минувшую ночь над регионом российские силы ПВО сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один БПЛА Вооруженных сил Украины.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.