Реклама
Прямой эфир
Мир
Дипломаты РФ зажгли на здании в Нью-Йорке число 79 в честь годовщины Дня Победы
Мир
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Политика
Песков назвал необходимым для РФ отстаивать правду о Второй мировой войне
Политика
Путин проводит переговоры в узком составе с президентом Кубы в Кремле
Мир
Посол Израиля в РФ заявила, что ее страна никогда не откажется праздновать 9 Мая
Общество
В ДНР и ЛНР провели автопробег в честь Дня Победы
Армия
Путин назвал взятие Бердычей сложным и подчеркнул героизм солдат
Мир
Президент Кубы осудил попытки приближения НАТО к границам России
Мир
В Кишиневе тысячи человек приняли участие в марше Победы
Мир
Президент Украины назначил Залужного послом в Великобритании
Мир
Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении
Мир
Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
Политика
Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России
Общество
В Запорожской области прошла акция «Синий платочек Победы»
Общество
Танк Т-70 времен ВОВ прошел своим ходом по центру Мелитополя в День Победы
Мир
В Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тыс. снарядов для Украины
Общество
Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы
Сюжет:

Песков назвал необходимым для РФ отстаивать правду о Второй мировой войне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия всегда пытается доносить до стран Запада правду о Второй мировой войне и должна продолжать это делать. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В прямом эфире мы его (Парад Победы. — Ред.) транслируем и будем дальше его всё время транслировать. Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать», — сказал Песков.

Он отметил, что западные СМИ не транслировали парад Победы на Красной площади в Москве в прямом эфире, а только освещали его в сугубо новостном порядке.

Также Песков добавил, что ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

Парад на Красной площади: прямой эфир
Прямая видеотрансляция Парада Победы, который проходит в Москве 9 мая 2024 года

Ранее 9 мая президент России Владимир Путин во время своей речи на Параде Победы указал, что страны Запада сейчас пытаются исказить правду о Второй мировой войне, потому что она мешает их колониальной политике. Россия, по словам главы государства, не приемлет претензий любой страны или объединения на исключительность, потому что понимает, к чему могут привести такие амбиции.

Днем ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что страны Запада считают себя «цветущим садом», а остальной мир пренебрежительно называют «дремучими джунглями». Россия сегодня сражается за право чтить свои традиции и историю, а также не страдать от проявлений нацизма и другой розни.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи».

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024