Песков назвал необходимым для РФ отстаивать правду о Второй мировой войне
Россия всегда пытается доносить до стран Запада правду о Второй мировой войне и должна продолжать это делать. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В прямом эфире мы его (Парад Победы. — Ред.) транслируем и будем дальше его всё время транслировать. Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать», — сказал Песков.
Он отметил, что западные СМИ не транслировали парад Победы на Красной площади в Москве в прямом эфире, а только освещали его в сугубо новостном порядке.
Также Песков добавил, что ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.
Ранее 9 мая президент России Владимир Путин во время своей речи на Параде Победы указал, что страны Запада сейчас пытаются исказить правду о Второй мировой войне, потому что она мешает их колониальной политике. Россия, по словам главы государства, не приемлет претензий любой страны или объединения на исключительность, потому что понимает, к чему могут привести такие амбиции.
Днем ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что страны Запада считают себя «цветущим садом», а остальной мир пренебрежительно называют «дремучими джунглями». Россия сегодня сражается за право чтить свои традиции и историю, а также не страдать от проявлений нацизма и другой розни.
Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи».
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.