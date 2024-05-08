Российский народ поднялся на священную битву, защищая Родину от попыток западных стран подчинить РФ своим интересам, и в этом участники спецоперации по защите Донбасса и все, кто им помогает, продолжают дело героев Великой Отечественной войны. Об этом и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в МИД РФ.

«Как поступали наши отцы и деды, добровольцами уходя на фронт <...> ради будущего своей страны, так и сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на эту еще одну священную битву, когда новые властители мира пытаются взять реванш за свои <…> многовековые попытки подчинить нашу Родину своим интересам, <…> используя взращенный ими в течение долгих лет откровенно нацистский режим на Украине», — сказал Лавров.

Бойцы Российской армии на передовой и люди, которые обеспечивают их всем необходимым или представляют Россию на международной арене, продолжают дело своих отцов и дедов, победивших в Великой Отечественной войне. И. о. главы МИД напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин во время своей инаугурации напомнил, что сегодняшние россияне в долгу у тысячелетней истории страны, и этот долг возлагает ответственность как на каждого гражданина, так и на власть.

Лавров отметил, что МИД РФ нацелен объединить те страны мирового большинства, которые не приемлют стремление стран Запада называть себя «цветущим садом», а об остальных государствах пренебрежительно отзываться как о «дремучих джунглях». Мировое большинство осознает, что Россия сражается за всех, кто хочет жить «своим умом», чтить свои традиции и не страдать от проявлений нацизма или расовых и религиозных притеснений, которые поощряет Запад и его сателлиты.

Ранее, 7 мая, Путин в своей инаугурационной речи отметил, что предыдущие поколения россиян всегда ставили Родину на первое место и добились больших побед, которые вдохновляют сегодняшних жителей России, ставших единым народом. Он уверенно смотрит в будущее и преодолеет все преграды. Тогда же президент отметил, что продолжит работу по формированию многополярного миропорядка вместе с другими суверенными центрами развития.

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля Путин отметил самоотверженность, с которой сражаются бойцы специальной военной операции по защите Донбасса. Перед их подвигом преклоняются все россияне.

До этого, 30 января, помощник секретаря Совета Безопасности РФ Наиль Мухитов напомнил, что в 1941 году фашистским войскам было предписано стереть Ленинград с лица земли, но город выстоял благодаря героизму его жителей и советских воинов. Сейчас россиянам важно продолжать защищать свои интересы и ценности, а на Западе до сих пор не поняли, что сломить и поработить РФ не получится.