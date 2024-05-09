Путин заявил о стремлении России не допустить глобального столкновения

Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая на параде Победы на Красной площади.

«Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам — наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что страна отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, зная, к чему ведет непомерность подобных амбиций.

В настоящий момент на Западе пытаются исказить правду о Второй мировой войне, перечеркивают память о жертве и героизме солдат-освободителей, напомнил президент.

По его словам, сейчас стремление оправдать последователей нацистов стало частью политики западных элит по разжиганию региональных конфликтов и сдерживанию суверенных центров мирового развития.

При этом Россия никогда не забудет общую борьбу против нацизма с союзниками по антигитлеровской коалиции в конце Второй мировой войны и вдохновляющие традиции союзничества того периода, указал Путин.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве начался главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр и участники спецоперации по защите Донбасса.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.