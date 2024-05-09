Участвующая в параде Победы военная техника выехала на Садовое кольцо в Москве

В Москве военная техника, участвующая 9 мая в военном параде по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, выехала на Садовое кольцо.

«Выехали на Садовое кольцо. Скорость колонны — 20–30 км/ч. Между парадными расчетами 150 м. Каждый возглавляет БТР», — рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Журналист отметил, что впереди него бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Урал». Сам Польшаков находится на З-СТС «Ахмат», а позади него ракетные комплексы «Искандер», «Ярс» и С-400.

Прохожие, встретившие колонну техники, сразу же достают телефоны и делают фото и видео, добавил он. При этом некоторые из них специально проснулись рано, чтобы сделать удачный кадр.

Ранее в этот день и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков отметил, что плохая погода не помешает проведению парада Победы и празднованиям. По его словам, для зрителей на Красной площади будут раздаваться пледы, а им самим стоит теплее одеться.

Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера 9 мая показал, как прошли парады Победы в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке. В мероприятиях приняли участие военнослужащие различных родов войск и военная техника. К местам проведения шествий вышли сотни людей, желающих увидеть всё вживую.

В этот же день сообщалось, что парад Победы на Камчатке открыл начало празднований Дня Победы в России. Военные прошли строевым шагом в центре города. Также в честь 79-й годовщины Дня Победы и погибших воинов военные произвели залпы выстрелов из оружия.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.