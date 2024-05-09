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Песков заявил о неспособности плохой погоды помешать параду Победы

Песков: погода не скажется на параде Победы, для военных это не препятствие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Плохая погода не помешает проведению парада Победы и празднованиям. Об этом 9 мая заявил и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

«Судя по прогнозу, погода действительно будет достаточно аномальная, но это никак не скажется. Для наших военных погода никогда не была препятствием», — подчеркнул он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был выложен в Telegram-канал ведущего Павла Зарубина.

Песков уточнил, что для зрителей парада на Красной площади «будут раздаваться пледы», а им самим стоит теплее одеться.

«Нам погода не будет препятствием, потому что все-таки 9 Мая — это самый главный праздник в нашей стране», — подытожил пресс-секретарь.

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Ранее 9 мая корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о готовности военных к параду и показал передвижение трофейной техники на Тверскую улицу.

На кадрах видно, что дорога перекрыта, а парадные расчеты добираются на Красную площадь в сопровождении автомобилей ДПС. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков отметил, что были совершены последние приготовления.

Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера 9 мая показал, как прошли парады Победы в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке. В парадах приняли участие военнослужащие различных родов войск и военная техника. К местам проведения шествий вышли сотни людей, желающих увидеть всё вживую.

В этот же день сообщалось, что парад Победы на Камчатке открыл начало празднований Дня Победы в России. Военные прошли строевым шагом в центре города. Также в честь 79-й годовщины Дня Победы и погибших воинов военные произвели залпы выстрелов из оружия.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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