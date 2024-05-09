В Москве участвующая в параде военная техника направилась на Тверскую улицу

Участвующая в параде Победы на Красной площади в Москве военная техника за несколько часов до его начала выдвинулась на Тверскую улицу. «Известия» 9 мая показали кадры с места событий.

На кадрах видно, что дорога перекрыта, а парадные расчеты добираются на Красную площадь в сопровождении автомобилей ДПС.

«Последние приготовления: военнослужащие очищают машины от снега, парк военной техники и вооружения. Отсюда парадные расчеты отправятся в сторону Красной площади. Кроме легендарного советского танка Т-34, символа Великой Отечественной, все остальные образцы техники колесные, и скоро их увидит вся страна на главной площади. По словам механиков-водителей, погода им никак не помешает», — рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков о готовности военных к параду.



Парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне начнется в центре Москвы в 10:00. Зрители парада Победы увидят различные образцы современной колесной военной техники.

Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера 9 мая показал, как прошли парады Победы в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке. В парадах приняли участие военнослужащие различных родов войск и военная техника. К местам проведения шествий вышли сотни людей, желающих увидеть шествие вживую.

Ранее в этот же день сообщалось, что парад Победы на Камчатке открыл начало празднований Дня Победы в России. Военные прошли строевым шагом в центре города. Также в честь 79-й годовщины Дня Победы и погибших воинов военные произвели залпы выстрелов из оружия.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.