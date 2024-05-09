Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS

Министерство обороны США 8 мая сообщило о заключении контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS общей суммой более $861,3 млн.

«Компания Lockheed Martin Corp., Гранд-Прери, Техас, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму $861 333 188 на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и вспомогательных услуг. Заявки были поданы через интернет, и одна из них была получена. Места проведения работ и финансирование будут определяться с каждым заказом, ориентировочная дата завершения — 31 мая 2026 года», — сказано в сообщении Пентагона.

В документе также указываются еще несколько военных соглашений, заключенных военным ведомством США с частными компаниями на поставку парашютов, на техобслуживание оборудования и строительство рыбопропускного сооружения.

Ранее, 2 мая, пресс-служба Пентагона сообщила о заключении договора с корпорацией Northrop Grumman на сумму $7 млрд для модернизации малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2. Отмечается, что контракт предусматривает также поддержку логистики комплектующих для бомбардировщиков.

В конце марта американский портал Warrior Maven сообщил, что спустя 20 лет истребитель F-35A Lightning II запущен в серийное производство. Разработка F-35 началась в 2002 году, первый полет истребитель совершил в 2006 году.

До этого, в декабре 2023 года, американское издание Defense News написало, что американская корпорация Lockheed Martin не выполнила план по производству модернизированных истребителей F-35. Из 52 самолетов был выпущен только 21.