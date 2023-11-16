Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS

В Вооруженные силы Белоруссии передан первый дивизионный комплект реактивной системы залпового огня «Полонез-М» , сообщили в Государственном военно-промышленном комитете страны. Он может одновременно поражать до восьми целей на дальности до 300 км. Комплекс уже называют конкурентом американской системы HIMARS , так как «Полонез-М» использует спутниковую навигацию для нанесения высокоточных ударов. «Известия» выяснили особенности новой ракетной системы и поговорили с экспертами о необходимости такого комплекса в российской армии.

Китайский след в белорусской армии

Комплекс РСЗО «Полонез-М» — это доработанная версия уже стоящей на вооружении белорусской армии системы «Полонез». Ее разработка началась в 2016 году, через год были выполнены первые стрельбы на полигоне. В 2018 году машину рекомендовали для принятия на вооружение белорусской армии.

По мнению военного эксперта Андрея Фролова, при создании «Полонеза-М» могли использоваться китайские технологии.

РСЗО «Полонез-М» Фото: AP Photo/Sergei Grits

— РСЗО получила современную тяжелую управляемую ракету, — рассказал он «Известиям». — Не знаю, какая там доля комплектующих из Китая, но очевидно, что это не собственная белорусская разработка. По своим характеристикам она лучше HIMARS и сравнима с ракетами ATACMS. Наверное, даже поточнее и посовременнее, чем они.

О схожести белорусских ракет комплекса «Полонез-М» с разработками китайской оборонной промышленности неоднократно сообщали профильные военные СМИ. В экспертном сообществе принято считать, что китайские ракетные технологии для комплекса «Полонез» были локализованы в Белоруссии, однако на официальном уровне об этом никогда не заявлялось.

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал «Известиям», что изначально у «Полонеза» были реактивные снаряды A200 для РСЗО. По его словам, это разработка одной из китайских оборонных компаний.

— В 2017 году на военной выставке в Минске впервые показали оперативно-тактические ракеты М-20 дальностью до 300 км в составе комплекса «Полонез» , — напомнил он. — Скорее всего, это тоже китайская разработка. Насколько она локализована в Белоруссии, неизвестно. Ни Китай, ни Белоруссия этот вопрос не комментируют. Скорее всего, обновленные «Полонезы» получили дополнительную возможность использовать именно эти боеприпасы.

По его словам, теперь в арсенале РСЗО будет два типа боеприпасов — реактивные снаряды и оперативно-тактические ракеты, которые позволяют решать широкий круг боевых задач на дальности до 300 км.

Минский тягач

Серийные боевые машины комплекса «Полонез-М» устанавливаются на шасси МЗКТ-7930 «Астролог» — это мощные колесные тягачи с формулой 8x8 и грузоподъемностью от 17,8 до 25 т. Оно хорошо известно российским военнослужащим. На его базе размещаются оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и ряд других систем вооружения.

Первый вариант «Полонеза» получил ракеты А200 калибра 301 мм с дальностью полета до 200 км. А200 имеет длину 7264 мм и размах стабилизаторов 615 мм. Масса боеприпаса — 750 кг. Боевая часть у боеприпаса отделяемая. Система наведения комбинированная — инерциальная со спутниковой коррекцией (GPS).

В состав батареи РСЗО «Полонез-М» входят мобильный модуль управления, две транспортно-заряжающие машины и две пусковые установки — они изготовлены на базе грузовика «МАЗ».

Установленная в машине боевого управления аппаратура обеспечивает связь с боевыми, транспортно-заряжающими и командными машинами на расстоянии до 10 км в движении и до 30 км на стоянке. Боевой расчет «Полонеза» состоит из четырех человек и может непрерывно работать до 48 часов.

Залп из восьми ракет по восьми разным целям производится РСЗО за 50 секунд, а время подготовки системы к залпу не превышает восьми минут.

РСЗО предназначена для уничтожения командных пунктов, арсеналов с боеприпасами, полевых аэродромов, скопления техники и сосредоточение живой силы.

Первый — не модернизированный — вариант РСЗО «Полонез» не изготавливали большой серией. Известно, что белорусские сухопутные войска получили от промышленности несколько пусковых установок.

Ранее начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич говорил, что этот тип РСЗО был успешно освоен личным составом отдельного реактивного артиллерийского дивизиона.

Может станцевать на СВО

Сможет ли Белоруссия передать российской армии новые «Полонезы», зависит от лицензионных соглашений между Китаем и Белоруссией об использовании и продажах этих систем , считает Юрий Лямин.

«Полонез-М» Фото: ztem.by

— Китайцы достаточно лояльно смотрят на то, если их оружие через третьи страны попадает в зоны тех или иных вооруженных конфликтов, — отметил он. — Нам такие системы пригодились бы. РСЗО «Торнадо-С» может поражать цели до 120 км. Есть «Искандер» с ракетами радиусом действия до 500 км, но для многих целей они избыточны. Они созданы для преодоления противоракетной обороны и стоят очень дорого. Менять такой боеприпас можно только на действительно важную цель.

В то же время Андрей Фролов уверен, что российской армии система «Полонез-М» не нужна.

— У нас есть оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», а также РСЗО «Торнадо-С» , — отметил он.

По его словам, их возможностей вполне достаточно, чтобы решать стоящие перед российской армией боевые задачи.