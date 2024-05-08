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NYT указала на нежелание Европы делиться с Украиной средствами ПВО

NYT: Европа неохотно делится с Украиной средствами ПВО
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Украина оказывает давление на своих союзников, требуя предоставить ей больше средств противовоздушной обороны (ПВО), но в большинстве своем европейские партнеры неохотно расстаются со своими ограниченными запасами современных систем, сообщила 8 мая американская газета The New York Times (NYT).

Украина особенно нуждается в пусковых установках зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, уточняет издание.

Также отмечается, что украинская армия столкнулась с нехваткой систем противовоздушной обороны и ракет из-за отсутствия западной помощи, а это означает, что ее способность отражать авиаудары сейчас серьезно подорвана.

Кроме того, говорится в материале, могут пройти недели или месяцы, прежде чем средства перехвата, включенные в недавно одобренный многомиллиардный пакет американской военной помощи, достигнут поля боя.

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Ранее в среду Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по объектам энергетического комплекса и военно-промышленным предприятиям на Украине в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам энергетики. Его цели достигнуты, все объекты поражены, добавили в МО.

Также в тот день сообщалось о взрывах в Киеве и ряде областей Украины. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в пяти областях были повреждены энергетические объекты, а украинский холдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении трех теплоэлектростанций.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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