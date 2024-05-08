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Над Белгородской областью уничтожен еще один украинский беспилотник

МО: над Белгородской областью сбит седьмой за день украинский беспилотник
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Фото: РИА Новости
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Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила седьмой за день украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 8 мая.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что БПЛА был сбит около 17:20.

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Ранее в течение этого дня средства ПВО уничтожили над Белгородской областью шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В главном управлении МЧС по региону объявляли опасность атаки БПЛА, а также ракетную, позднее они были отменены.

До этого, 6 мая, ВСУ атаковали беспилотниками автомобили ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате удара погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) России начал расследование обстоятельств атаки.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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