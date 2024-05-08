Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Ивану Андреевичу Слухаю орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующее сообщение 8 мая появилось на сайте правительства столицы.

«По поручению президента Российской Федерации приехал вручить вам орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, Иван Андреевич, высказать слова огромной благодарности от всех москвичей за ваш боевой путь, за вашу активную общественную позицию, за ваш труд, который вы, полагаю, не оставляете в такие, казалось бы, преклонные годы», — говорится в публикации.

Отмечается, что награду Слухай получил за большой вклад в ветеранское движение и активное участие в реализации общественно значимых мероприятий. В сообщении также говорилось, что Собянин сделал это по поручению президента России Владимира Путина. Ветеран заявил, что для него честь получить такую награду.

«Сергей Семенович, я очень тронут. Это для меня праздник», — сказал он.

Слухай в 1942 году ушел в народное ополчение и был направлен на защиту Сталинграда в составе отдельного учебного батальона 37-й стрелковой дивизии. Он воевал под Белгородом, Харьковом, Полтавой, во время форсирования Днепра получил ранение. После восстановления вернулся в строй и участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Югославии.

Сейчас Слухай возглавляет Московский комитет ветеранов войны и активно участвует в организации и проведении крупных городских патриотических акций. В публикации отметили, что он «проводит большую работу по увековечиванию памяти героев, имена которых получают улицы и школы столицы».

Ранее в этот день волонтеры, активисты движения «Юнармия», а также представители ведомств в преддверии Дня Победы провели мини-парад для ветерана, адмирала Света Саввича Турунова. Как следует из видеокадров, участнику Великой Отечественной войны вручили памятные подарки и цветы.

Также в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» и специалисты сводного отряда разминирования инженерных войск Вооруженных Сил (ВС) РФ поздравили проживающих в Мариуполе ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Ранее, 7 мая, военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.