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Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

Politico сообщила о завуалированном ударе Cи Цзиньпина по США из-за России

Politico: Cи Цзиньпин нанес завуалированный удар по США из-за России
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Фото: REUTERS/Aurelien Morissard/Pool via
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Председатель КНР Cи Цзиньпин, находясь с визитом во Франции, послал четкий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России. Об этом 7 мая пишет журналист газеты Politico Клеа Колкатт.

«Си Цзиньпин сделал свое самое резкое заявление во время визита, завуалированно раскритиковав Вашингтон и другие западные страны, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля, который проводит <военную операцию> с Украиной», — отмечено в статье.

Автор заявляет, что китайский лидер, в частности, выступил против того, чтобы использовать украинский кризис для «обвинения, очернения других стран и разжигания новой холодной войны». А кроме того, повторил свой «традиционный тезис», что Пекин не является стороной конфликта, однако играет важную роль в поддержании мира.

«Си Цзиньпин, по сути, замалчивает обеспокоенность Запада тем, что Китай помог удержать российскую экономику на плаву, поставляя в страну потребительские товары, которые больше не доступны на западных рынках из-за санкций», — делает вывод журналист.

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Си Цзиньпин находился с официальным двухдневным визитом во Франции 5–6 мая. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с ним в первый день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна с уважением относится к многолетним связям, существующим между Китаем и Россией.

6 мая китайский лидер отметил, что оказание давления на Россию по ситуации на Украине для Китая неинтересно. Подобное предложение со стороны Запада он назвал возмутительным.

На следующий день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал, что председатель КНР унизил президента Франции Макрона, игнорируя его на встрече с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Париже. По его мнению, Макрон во время визита китайского лидера был «унижен и высмеян».

Си Цзиньпин посещает с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.

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